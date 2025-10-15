Allanaron una casa por un ataque a balazos en Paraná y secuestraron gran cantidad de cocaína y marihuana

La Policía allanó una casa en el barrio Gauchito Gil de la zona sur de Paraná este miércoles en el marco de la investigación por un ataque a balazos a un hombre y en el lugar secuestró una importante cantidad de droga. Hay un joven detenido.

El operativo a cargo de la división Homicidios dervia de un hecho de sangre ocurrido el 20 de septiembre pasado, en el queun hombre de 36 años se encontraba en su domicilio de dicha vecinal del sur de la ciudad -en la zona de calles Miguel David y Artigas- y fue herido de arma de fuego en la pierna por un joven del lugar.

Producto de este hecho y bajo sueprvisión de la Fiscalía, la Policía identificó al supuesto autor del hecho y realizó dos allanamientos en el mismo barrio en su búsqueda.

En un domicilio secuestraron un pedazo de 252,6 gramos de marihuana y siete envoltorios de un peso de 2,6 gramos. También hallaron un trozo de 68,3 gramos de cocaína y 53 bochitas de esa droga que pesaban 21 gramos.

A raiz de estos hallazgos, detuvieron a un joven de 26 años por delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según publicó Ahora.