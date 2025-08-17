Con seis partidos, continúa la fecha de la Liga Profesional

River recibirá a Godoy Cruz en uno de los destacados de la jornada.

La quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional continuará este domingo con la disputa de seis encuentros. Los partidos comenzarán a disputarse a las 14 y se producirán las presentaciones de River Plate y Boca Juniors, que enfrentarán a sus rivales de Mendoza.

14: Gimnasia - Lanús (Zona B)

En el comienzo de la jornada habrá dos partidos a las 14. Uno de ellos se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata y enfrentará a Gimnasia con Lanús. El cotejo contará con Facundo Tello como árbitro, acompañado en el VAR por Andrés Merlos. La transmisión será de TNT Sports.

El Lobo viene de vencer como visitante a Godoy Cruz por 2-1, resultado con el que llegó a los siete puntos y aparece en la cuarta posición de su grupo. El Granate, por su parte, tiene seis unidades y está séptimo luego de su última presentación con victoria por 1-0 ante Talleres.

Para este partido ninguno de los dos equipos tiene prevista la presencia de un jugador entrerriano desde el arranque.

-Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.



Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Marcelino Moreno, Alexis Segovia y Alexis Canelo.

DT: Mauricio Pellegrino.

14: Defensa y Justicia - Newell’s (Zona A)

En el marco de la Zona A, el partido que iniciará a las 14 lo protagonizarán Defensa y Justicia y Newell’s. Se enfrentarán en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje de Daniel Zamora, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Halcón viene de derrotar a Deportivo Riestra por 1-0, con lo que suma siete puntos y está en la sexta colocación del torneo; mientras que la Lepra empató 1-1 con Central Córdoba y aparece en la novena posición con cinco unidades.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque. Sí dirá presente el ex Patronato Luca Sosa con la camiseta de la Lepra.

-Probables formaciones:

Newell’s: Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa, Alejo Tabares; Gaspar Iñíguez, Martín Fernández, Valentín Acuña, Franco Orozco y Giovani Chiaverano.

DT: Cristian Fabbiani.



Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferrerira, Damián Fernandez, Emanuel Aguilera, Rafael Delgado; César Pérez, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas; Juan Miritello y David Barbona.

DT: Mariano Soso.

16.15: Central Córdoba - Barracas Central (Zona A)

El siguiente partido en el marco de la Zona A lo protagonizarán Central Córdoba y Barracas Central. Será uno de los dos encuentros que inicie a las 16.15 y se jugará en el estadio Madre de Ciudades. El árbitro será Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión será de ESPN premium.

El Ferroviario está en la octava posición con seis unidades luego de su empate 1-1 ante Newell’s (entresemana venció a Lanús por 1-0 en Copa Sudamericana); mientras que el Guapo viene de ganarle a Aldosivi por 3-1, con lo que lidera la tabla junto a Estudiantes con nueve unidades.

En la previa del encuentro no se estiman presencias entrerrianas, aunque estará el ex Patronato Dardo Miloc.

-Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera, Franco Alfonso; Leonardo Heredia.

DT: Omar De Felippe.



Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales.

DT: Rubén Insúa.

16.15: Banfield - Estudiantes (Zona A)

También a las 16.15 jugará otro de los líderes de la Zona A: Estudiantes será visitante de Banfield en el estadio Florencio Sola. El partido contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Pablo Echavarría. La transmisión, por otra parte, será de TNT Sports.

El equipo anfitrión viene de perder en Córdoba ante Belgrano por 2-1, con lo que suma cuatro unidades y está 12°. Estudiantes lidera con nueve unidades: en su última presentación venció a Independiente Rivadavia por 2-1.

En las formaciones se prevé una presencia entrerriana: el gualeguaychuense Juan Luis Alfaro sería titular en el Taladro.

-Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario.

DT: Eduardo Domínguez.

18.30: River Plate - Godoy Cruz (Zona B)

En la vuelta de la actividad por la Zona B, River Plate recibirá a Godoy Cruz a partir de las 18.30. El encuentro se disputará en el estadio Más Monumental y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Ariel Penel. La transmisión será de TNT Sports.

El Millonario viene de empatar 0-0 con Independiente, resultado con el que lidera la Zona B con ocho puntos. El Tomba, por su lado, perdió como local ante Gimnasia por 2-1, con lo que suma tres unidades y se ubica en la 14ª posición del grupo.

Dentro de las probables formaciones podría producirse la presencia del mariagrandense Milton Casco con la camiseta del Millonario.

-Probables formaciones:

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Meza; Ian Subiabre, Miguel Borja y Gonzalo Martínez.

DT: Marcelo Gallardo.



Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez.

DT: Walter Ribonetto.

20.30: Independiente Rivadavia - Boca Juniors (Zona A)

En el último partido de la jornada, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Boca Juniors por la Zona A. El partido comenzará a las 20.30 y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

La Lepra viene de perder por 2-1 frente a Estudiantes, con lo que está 11° con cuatro unidades; mientras que el Xeneize empató 1-1 ante Racing y tiene tres puntos en la última posición del grupo junto a Aldosivi.

En la previa del encuentro no se estiman presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

DT: Miguel Russo.

Fuentes: La Plata 1, Rosario 3, Doble Amarilla, TyC Sports, LM Neuquén y Soy Deportes.