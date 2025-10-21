Vóley: San José venció a Paracao y ganó la Liga Provincial

El pasado domingo por la tarde se definió el título de la Liga Provincial de Vóley femenino. En el estadio del Club La Armonía se jugó el partido definitorio entre Social y Deportivo San José y Paracao.

En un auténtico partidazo, con sets largos y absoluta paridad, acabó por imponerse el Sanjo por 3-1. Los parciales del triunfo del equipo sanjosesino fueron 28/26, 27/25, 25/27 y 25/22. De esta manera se quedaron con la Liga Provincial de Mayores, torneo organizado por la Federación Entrerriana de Vóley.

Poco antes se disputó el encuentro por el tercer puesto, en el que el anfitrión, La Armonía, perdió con el Atlético Echagüe Club por 3-0.

Previamente, en los juegos disputados el sábado, Paracao dio cuenta del Verde colonense en semifinales; mientras que el Negro paranaense cayó en su partido ante el que posteriormente se consagraría campeón del certamen.

De esta manera, las posiciones finales fueron:

1°) San José.

2°) Paracao.

3°) Echagüe.

4°) La Armonía.

Liga Masculina

En la Liga Provincial de Mayores de Vóley masculino quedaron definidas las semifinales. El Paraná Rowing Club venció a Sociedad Sportiva por 3-0 (26/24, 25/16 y 25/22) y avanzó a las semis, en las que enfrentará al club de Pescadores. La otra semifinal la protagonizarán Paracao y el Atlético Echagüe Club.

Semifinales:

Paracao - Echagüe.

Rowing - Pescadores.