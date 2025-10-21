Finalmente Patronato no volverá a los entrenamientos este martes

Los futbolistas deberán esperar para su retorno al trabajo en La Capillita.

En medio de un cambio de conducción en la institución (Adrián Bruffal asumirá este martes como presidente), Patronato postergó el retorno a los entrenamientos.

Tras quedar eliminado de la Primera Nacional en el Reducido ante Estudiantes de Río Cuarto (derrota 2-1), el plantel del equipo paranaense tenía previsto retornar a las prácticas este martes, pero finalmente no será así.

La propia institución informó que se postergará el regreso a los trabajos, todavía sin fecha confirmada. Con cuestiones a definir respecto a la conducción técnica del equipo, el plantel tiene pendientes algunos entrenamientos antes del final del año.

Se preveía que en el ensayo de este martes a las 10, Gabriel Gómez y su cuerpo técnico se presentarían ante los futbolistas por última vez para despedirse, luego de la decisión del técnico de rescindir su vínculo con el club. Ante la postergación del retorno a los trabajos, esto no ocurrirá.

Por lo pronto, se espera que al momento del retorno a los entrenamientos se produzcan algunos regresos. Agustín Cardoso, Agustín Ramos, Benjamín Bravo y Franco Rivasseau podrían reaparecer en el club luego de cumplir con sus préstamos, aunque estas cuestiones todavía deben resolverse.

Reducido

En cuanto a la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional, el lunes se completaron los encuentros de ida de los cuartos de final del Reducido. Los resultados fueron los siguientes:

Sábado 18/10:

Gimnasia (Salta) 0-0 Estudiantes (Río Cuarto).



Domingo 19/10:

Morón 1-0 Atlanta.

Gimnasia (Jujuy) 1-0 Deportivo Madryn*.



Lunes 20/10:

Tristán Suárez 0-0 Estudiantes (Buenos Aires).



*El partido fue suspendido en el entretiempo por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña. El Tribunal de Disciplina decidirá el resultado.