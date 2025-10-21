San Lorenzo lo dio vuelta en Tucumán y se mete arriba

La actividad del lunes por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional culminó en el estadio Monumental José Fierro. Allí, Atlético Tucumán recibió a San Lorenzo con el arbitraje de Bruno Amiconi y la presencia en el VAR de Sebastián Martínez.

De arranque en el partido la apertura del marcador fue para el equipo anfitrión. Llegó a los nueve minutos, luego de un centro desde la derecha de Nicolás Laméndola. Jhohan Romaña rechazó el envío, pero rebotó en la espalda de un compañero y habilitó a Marcelo Ortiz, que se arrojó al suelo y remató al costado izquierdo de Orlando Gill para el 1-0 parcial.

San Lorenzo comenzó a buscar el empate y tuvo una buena chance luego de una asociación por derecha que culminó con el ingreso al área de Alexis Cuello. El atacante entró tras una pared con Ezequiel Cerutti y sacó un remate que se perdió por el costado izquierdo del arco de Matías Mansilla.

Luego tuvo un centro de tiro libre ejecutado por Cerutti desde la izquierda que, tras la revisión del VAR, terminó con la sanción de penal por parte de Bruno Amiconi. El árbitro entendió que hubo falta de Mansilla sobre Cuello, por lo que sancionó falta dentro del área.

De la ejecución se encargó el propio Cuello, que definió suave al poste izquierdo y venció al arquero exPatronato, que voló hacia el otro poste. Empate 1-1 a los 51 del primer tiempo y así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el Ciclón lo dio vuelta casi de inmediato. Fue en un tiro de esquina desde la derecha a los cinco minutos que el centro de Facundo Gulli encontró el excelente anticipo de Nicolás Tripichio. El mediocampista rozó el balón y lo elevó por encima de la estirada de Mansilla, que no pudo evitar que le dieran vuelta el partido a su equipo.

Ya en desventaja, el Decano fue con todo por el empate y tuvo una muy buena chance con un tiro de esquina desde la derecha que Kevin López impulsó hacia el área. Cléver Ferreira ganó de cabeza y pudo aprovechar la mala salida de Gill, pero el balón picó en el suelo y se perdió por el lado izquierdo del arco.

Luego de un saque largo de Gill, San Lorenzo pudo liquidar el encuentro. Primero Cuello aguantó la posición y, tras un pique, llegó Diego Herazo para habilitar al propio Cuello con un cabezazo al área. El autor del primer gol quedó mano a mano con Mansilla e intentó definir de emboquillada, pero la buena salida del arquero evitó el tercer gol.

La última fue del Deca. Un centro desde la derecha de Maximiliano Villa encontró la llegada al área chica de Ramiro Ruiz Rodríguez. Aunque el atacante ganó de cabeza y le dio potencia a su remate, no lo pudo direccionar y no hubo dificultades para que Gill se quedara con el balón. Ganó San Lorenzo.

Con la victoria, el Ciclón llegó a 19 puntos y está sexto en la tabla de posiciones de la Zona B. El Decano, por su parte, todavía está en puestos de clasificación: marcha octavo con 15 puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude recibirán a Deportivo Riestra; mientras que al equipo norteño le tocará visitar a Independiente.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 1-2 San Lorenzo.



Goles:

9’PT: Marcelo Ortiz (TUC).

51’PT: Alexis Cuello -penal- (SLO).

5’ST: Nicolás Tripichio (SLO).



Formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



San Lorenzo: Orlando Gill; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Fabricio López, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

ET: ingresó Diego Herazo por Fabricio López (SLO).

18’ST: ingresó Miguel Brizuela por Ignacio Galván (TUC).

18’ST: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Carlos Auzqui (TUC).

18’ST: ingresó Franco Nicola por Nicolás Laméndola (TUC).

26’ST: ingresó Kevin López por Marcelo Ortiz (TUC).

31’ST: ingresó Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SLO).

31’ST: ingresó Daniel Herrera por Ezequiel Cerutti (SLO).

40’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Facundo Gulli (SLO).

41’ST: ingresó Lisandro Cabrera por Adrián Sánchez (TUC).

45’ST: ingresó Branco Salinardi por Alexis Cuello (SLO).



Amonestados:

3’PT: Nicolás Laméndola (TUC).

39’PT: Gastón Hernández (SLO).

44’PT: Carlos Auzqui (TUC).

50’PT: Matías Mansilla (TUC).

50’ST: Mateo Bajamich (TUC).

8’ST: Nicolás Tripichio (SLO).

12’ST: Diego Herazo (SLO).

19’ST: Martínez (TUC).

34’ST: Alexis Cuello (SLO).



Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Sebastián Martínez.



Estadio: José Fierro.

Video: Liga Profesional.