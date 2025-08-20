Copa Libertadores: Estudiantes irá por el pasaporte a los cuartos de final

En La Plata, Estudiantes irá por el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes y Cerro Porteño de Paraguay jugarán desde las 19 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido será controlado por el venezolano Jesús Valenzuela. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de Flamengo-Internacional, ambos de Brasil.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez intentará recuperarse de la derrota por 3 a 2 versus Banfield, que le negó la punta de la zona A del Torneo Clausura, y volver a vencer a Cerro Porteño tras el 1 a 0 en la ida.

El Pincha mantenía una racha de cuatro triunfos en fila, pero perdió con Banfield el domingo tras empezar ganando 2 a 0 y perdió la chance de subir a lo más alto de la zona A. Ahora recibirá a Cerro Porteño tras la victoria en Paraguay con gol de Santiago Ascacibar en busca de la clasificación.

Por su parte, el conjunto paraguayo llevaba un invicto de ocho encuentros hasta la derrota en la ida y es puntero invicto de la Liga de su país. Además, ganó su partido del fin de semana ante Guaraní por 4 a 3.

FORMACIONES

ESTUDIANTES

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

CERRO PORTEÑO

Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). VAR: Carlos Orbe (Ecuador). Cancha: Ecuador. Hora: 19 (Fox Sports).