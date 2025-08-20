Básquet asociativo: Sionista y Estudiantes festejaron en el inicio del segundo capítulo

Sionista tuvo que batallar más de la cuenta para superar a San Martín de Gazzano.

Con la disputa de dos encuentros, en la noche de este martes comenzó a disputarse la segunda fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. en este marco, los que festejaron fueron Sionista y Estudiantes, en tanto que el partido entre Recreativo y Ciclista fue suspendido. La acción continuará en la noche de este miércoles.

La intensa humedad, tras una jornada de intensas lluvias en la ciudad de Paraná, obligó a suspender el partido que estaba programado entre Recreativo y Ciclista. A su vez, el cotejo entre Sionista y San Martín se tuvo que jugar en la cancha de Olimpia.

Justamente, en el gimnasio del CAO, Sioni logró su primera victoria, al derrotar a San Martín por 75 a 62. Después de un primer tiempo parejo y peleado, Sionista encontró su mejor funcionamiento en el tercer cuarto. Metió un parcial de 32 a 13 que fue clave para el resultado final.

Uriel Lejtman con 19 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Tiago Levy registró 14 tantos, señala Paraná Deportes.

Por su parte, Estudiantes no tuvo problemas en vencer a Paracao por un amplio 91 a 68 y continuar con andar perfecto en la segunda parte de la temporada del campeonato asociativo.

El CAE fue superior a Paracao y ganó con contundencia. Caetano Pajares registró 15 unidades, Beltrán González Medus firmó 14 tantos y Lucio Valentinuz y Lautaro Vilotta terminaron con 11 unidades cada uno.