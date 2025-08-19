La oposición en el Senado emitió dictamen por la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario

En el inicio del encuentro, la chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut) pidió modificar dos puntos del proyecto: eliminar la exención del pago de impuesto a Ganancias para "no generar una nueva grieta" y desestimar la creación de una comisión de seguimiento y evaluación para constituir "una alternativa inmediata para ver si podemos salvar el proyecto del veto del Presidente". El formoseño José Mayans (Unión por la Patria) desestimó el planteo: "Nosotros tenemos una media sanción y queremos sacarla ya. Si aprobamos esto vuelve a Diputados y se terminó la emergencia".

Si el Senado aprueba el proyecto se convierte en ley, luego de la aprobación en Diputados con más de dos tercios: 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, En una encuesta difundida en agosto de este año de la consultora Zuban Córdoba, un 78,5% de los consultados consideró apropiado el reclamo por recomposición salarial y un 82,7% entiende que es prioritario garantizarle fondos de funcionamiento. En otro, realizado por Management & Fit, el 65,1% rechazó el veto al aumento de salarios del Hospital Garrahan.

En tanto, un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto dictaminó la Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. En Diputados, consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

La semana pasada, el Ejecutivo nacional anunció un aumento de 7,5% para docentes y no docentes universitarios pero la Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU señaló que se trataba de un acuerdo previo con un sector gremial, por lo que ratificaron el reclamo. Asimismo, apuntaron que hubo una caída del 28% del salario real de los profesores con dedicación simple y 10 años de antigüedad, en comparación con noviembre del 2023.

La oposición se prepara para la campaña

De llegar a buen puerto con la firma de los dictámenes, la oposición, con Unión por la Patria como principal impulsor, no descarta convocar a una sesión para este mismo jueves y, de esta manera, sancionar ambas iniciativas en el recinto.

De concretarse la sesión, los textos deberán ser tratados “sobre tablas”. Es decir, conseguir respaldo de los dos tercios de los presentes para su tratamiento en el recinto. Es que el reglamento del Senado –a diferencia del de Diputados—establece que deben pasar 7 días entre la firma de los dictámenes y su tratamiento en el recinto. “Estamos ahí de conseguir los dos tercios”, dijeron desde el peronismo, que reúne 34 bancas.

Si Milei vetara la ley –tal cual anticipó—se da por descontado que el Congreso (primero Diputados y luego el Senado) insistirá con ambas iniciativas. Lo cual generará un nuevo dolor de cabeza para La Libertad Avanza, que deberá fundamentar la decisión de bloquear dos leyes “sensibles” en medio de una campaña en la que la oposición los acusará de impulsar la “agenda de la crueldad”.

Fuente: Ámbito Financiero.