Nuevo DT: Colón de Santa Fe desplazó a Martín Minella y designó a Ezequiel Medrán

La dirigencia de Colón de Santa Fe movió fichas este martes y resolvió un cambio de entrenador. Por un lado, desplazó a Martín Minella, luego de siete partidos como entrenador del primer equipo; por otro, designó a Ezequiel Medrán como sucesor. El debut del exarquero será el próximo sábado desde las 17 ante Chacarita, por la 28ª fecha de la Primera Nacional en su Zona B.

La decisión se tomó luego de varias reuniones que los dirigentes mantuvieron con el ex entrenador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, sobre todo el lunes, conociendo sus pretensiones y también manifestándole una realidad: serán siete partidos hasta el cierre de este torneo y luego llegará el momento de las elecciones, con lo que allí se abrirá otro momento de decisiones con relación a la continuidad de Medrán, salvo que los dirigentes tengan algo consensuado con las distintas agrupaciones.

Por lo pronto, desde el sector de Luciani, por ejemplo, no hay dudas pues el candidato a entrenador que tenía Nelson Agoglia es precisamente Medrán, quien tuvo una muy destacada actuación en Gimnasia de Mendoza, club al que llevó a disputar la final por el ascenso con San Martín de San Juan, que lo tenía allí arriba en la tabla de la zona B de este torneo de Primera Nacional y que inesperadamente fue despedido luego de haberlo dirigido durante 14 meses.

A su vez, la dirigencia naturalmente le puso punto final al ciclo de 7 partidos de Minella, con dos victorias y cinco derrotas. Se le propuso volver a dirigir a la Reserva y habrá que esperar lo que ocurra en los próximos días con relación a la decisión que tomaría el hasta este martes entrenador de Colón.

En el cuerpo técnico de Medrán trabajan Iván Quadrini como ayudante de campo, Nicolás Salva y Fabián Della Gaspera como preparadores físicos y Paolo Olivera como entrenador de arqueros, da cuenta El Litoral.

Serán siete los partidos que le tocará dirigir a Ezequiel Medrán (cuatro de local y tres de visitante). En Santa Fe, además de Chacarita, Colón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Morón y Defensores Unidos de Zárate. De visitante, lo hará con Defensores de Belgrano, Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Buenos Aires.

Por último, en sus redes sociales, Colón se refirió a la salida de Martín Minella en estos términos: “La Comisión Directiva del Club Atlético Colón informa que Martín Minella ha dejado de ser el director técnico del plantel profesional. Agradecemos enormemente a Martín y a todo su cuerpo técnico por el trabajo, el profesionalismo, las ganas y el respeto con que han estado durante este tiempo a cargo del equipo. Se le ha propuesto que continúe vinculado al club, resaltando su importante pertenencia en nuestra institución”. Respecto de esta última propuesta, habrá que esperar la respuesta definitiva del ex entrenador del plantel profesional.