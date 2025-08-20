Werner preocupado por la falla en el Mustang: “Hacés un montón y no sirve demasiado”

El paranaense Werner volvió a mostrara su preocupación por el problema de su Mustang.

En la previa de una nueva fecha del Turismo Carretera, el paranaense Mariano Werner se mostró preocupado por el presente de su Ford Mustang. El entrerriano contó que, mientras parte del equipo lo acompañó en el fin de semana de TC Pick Up, otro grupo se quedó en Paraná intentando encontrar una solución. “Me da vergüenza no poder decir más que esto”, reconoció el piloto, que admitió no tener respuestas claras al problema que arrastra su auto.

La falla, vinculada a la bujía del cilindro seis, volvió a ser el centro de atención en esta temporada. “En la primera carrera lo subestimé, pensé que era una bujía y nada más”, explicó, confiando en que se trataba de algo aislado. Sin embargo, la reiteración del inconveniente lo llevó a cambiar de perspectiva: “Pero cuatro veces, no”.

Ante esa situación, el equipo decidió probar. “Cambiamos todo lo que estaba al alcance: motor, carburador, escape, transmisión por si había una vibración”. De igual manera reconoció que “No hay que bajar los brazos”.

En medio de la incertidumbre, Werner también recibió palabras de aliento de colegas, motoristas, equipos y, sobre todo, del público. «Muchas personas manifestaron su apoyo», agradeció el piloto. Sin embargo, aclaró que, más allá de ese respaldo, “la realidad es que no lo podemos solucionar”.

El último domingo fue especialmente duro: “Fue terrible; un momento en el que es mejor no hablar para no decir cosas que no querés decir. No le encontrás el por qué a algo ¡es una bujía! La tristeza de saber que hacés un montón y no sirve demasiado”.

Werner también reveló charlas con su motorista, Rody Agut. “Tuve charlas (con él) pero, más allá de cambiar de motor, tapa de cilindros, múltiple de carburador… hay algo más, que no sé”, admitió.

Sin certezas a la vista y con la fecha de Buenos Aires cada vez más cerca, el entrerriano dejó en claro su frustración: “Me da vergüenza no poder decir más que esto”.