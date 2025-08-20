"Bajo Terapia" propone varias funciones en Santa Fe durante agosto y septiembre

La obra Bajo Terapia se presentará en Santa Fe los sábados 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre a las 21:00 en la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, ubicada en Rivadavia 2871.

Las funciones integran una única propuesta que plantea una sesión grupal de terapia, donde tres parejas concurren a la consulta para intentar resolver sus conflictos habituales y, en cambio, se topan con una dinámica que modifica el curso esperado de la sesión.

El eje de la puesta consiste en la apertura de sobres que la psicóloga dejó preparados antes de la sesión. Cada sobre contiene consignas que las parejas deberán resolver en conjunto, lo que desencadena una sucesión de interrogantes y situaciones que transforman la reunión en lo que la sinopsis define como "un caos desopilante, una olla a presión a punto de explotar". Ese mecanismo organiza la progresión de la obra y funciona como motor de interrogación sobre las relaciones entre los personajes.

La autoría de la pieza corresponde a Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección general y puesta en escena a cargo de Exequiel Maya. El elenco que integra la función está conformado por Adrián Cáceres, Nelda González, Juan Müller, Marisa Ramírez, Mariano Rubiolo y Mirna Cettour.

Las entradas anticipadas generales tienen un precio de $12.000, mientras que las entradas generales en puerta se venderán a $15.000. Afiliados y jubilados podrán adquirir su ticket a $10.000. La venta anticipada se realiza en ATE SOCIAL (Rivadavia esquina Hipólito Yrigoyen) de lunes a viernes de 8:00 a 15:30, y también habrá boletería habilitada dos horas antes de cada función en la sala. Los medios de pago aceptados son efectivo, débito y QR.