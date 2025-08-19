El nuevo Martín Fierro que va a causar polémica: “Mascotas”

Luis Ventura, presidente de Aptra, confirmó una nueva categoría de los premios, que dará que hablar.

La inserción de nuevas categorías en los Premios Martín Fierro genera polémica desde la aparición de los reconocimientos, incluso, a los creadores de contenido y esta oportunidad, no será la excepción ya que se confirmó una nueva modalidad.

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas -Aptra- confirmó esta tarde que los galardones se llevarán a cabo para las mascotas, aunque la mayor parte del tema aún es incertidumbre.

No obstante, algunos trascendidos no oficiales ya se refieren a homenajes post mortem para los animales pertenecientes a famosos, entre ellos se encuentran Jazmín, el famoso perro de Susana Giménez; Violeta, la perra que actuaba de Fatiga en Casados con Hijos; Cristóbal, el mítico chihuahua de Moria Casán; y Oscar, el gato de Graciela Alfano.

No obstante, resurgieron los recuerdos de Oscar, quien muchas veces se vio demasiado dormido cuando Alfano lo llevaba a Bailando por Un Sueño, mientras ella era jurado, la misma mediática había reconocido que debió medicar al animal para llevarlo al estudio de televisión.

A pesar de las idas y venidas, y las críticas hacia los nuevos formatos de los emblemáticos premios, cada vez que se lo propone, Aptra termina por llevar adelante cada una de las emisiones.

Fuente: Noticias Argentinas.