La EDUNER presenta en Buenos Aires investigaciones y libros sobre la experiencia migratoria judía

La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER) llevará a la ciudad de Buenos Aires una jornada titulada "Archivos y literatura. Dimensiones políticas y culturales de la experiencia migratoria judía", programada para este jueves 21 de agosto a las 19:00 en la Fundación IWO, ubicada en Ayacucho 483. La actividad consiste en presentaciones y un debate en torno a publicaciones recientes y a la documentación vinculada a las colonias judías en el país.

Según la convocatoria, la propuesta reúne la presentación de un libro central, intervenciones de investigadores y un espacio de intercambio público que propone poner en diálogo textos, archivos personales y proyectos editoriales vinculados a la temática migratoria.

Como eje de la velada se presentará el libro Agricultores judíos en el campo argentino, cuya presentación estará a cargo de Leonardo Senkman, vinculado al International Center for University Teaching of Jewish Civilization de la Universidad Hebrea de Jerusalem.

La actividad incluirá además un debate coordinado por Silvia Hansman, de la Fundación IWO, y por Graciela Rotman, con un foco específico en libros y archivos personales de colonos. Ese segmento está pensado como un espacio de conversación para recorrer las dimensiones políticas y culturales que atraviesan la experiencia migratoria judía y la forma en que archivos familiares y documentos de colonias permiten reconstruir trayectorias y prácticas sociales. Por su parte, Alexis Chausovsky presentará Lecturas del país de la esperanza, descrito como el proyecto literario de EDUNER sobre las colonias.

Para información o consultas, comunicarse al correo electrónico info@iwo.org.ar.