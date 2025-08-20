El ConTIER desarrollará actividades especiales en el Encuentro Entrerriano de Teatro

Este viernes comienza en la capital provincial la esperada fiesta del teatro entrerriano, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER). Además de la participación de 10 obras de la provincia surgidas de una convocatoria y elegidas con un criterio de territorialidad regional, la programación de 2025 contempla propuestas especiales de formación, divulgación y homenaje.

El ConTIER realizará una reunión con sus representantes regionales el domingo 24 a las 10:00 en la Casa de la Cultura (9 de julio y Carbó, Paraná). Además impulsará capacitaciones, presentación de libros, muestra de fotos y un homenaje a la trayectoria. Todas las propuestas son libres y gratuitas.

Actividades especiales ConTIER

El sábado 23 a las 10:00 se realizará el Taller de investigación coordinado por Guillermo Meresman (Casa de la Cultura, Carbó y 9 de Julio). La iniciativa pretende hacer circular ideas, conceptos y herramientas metodológicas para la investigación teatral. Esta instancia requiere inscripción previa. Cabe destacar que hay otra capacitación disponible sobre Gestión en artes escénicas a cargo de Leila Barenboim, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación.

El sábado a las 16:30 (Casa de la Cultura) se presentarán tres materiales bibliográficos realizados con el apoyo del programa Fomento 2023 del ConTIER. Se trata de ¿Permanecer o irse? Algunos territorios e identidades en el teatro del litoral, de Guillermo Meresman; Dramaturgia, de Laura Evequoz; y Lo que vimos, de Fernando Bellotini y Omar Lagraña. Todos los autores son investigadores de las artes escénicas entrerrianas.

Por otra parte, durante todo el desarrollo del evento, estará expuesta en la Casa de la Cultura la Muestra de fotografía teatral "Historias en cuadros" de Omar Lagraña (fotógrafo), Marta Cot (diseño de proyecto) y Patricia Arrieta (montaje). El repertorio reúne imágenes de obras de teatro independiente realizadas en la sala Pueblo Viejo de Concordia en el período 2022 - 2023.

Reunión

La comunidad teatral tendrá oportunidad de reunirse con los representantes regionales del ConTIER para compartir acciones realizadas e intercambiar información sobre la planificación del segundo semestre. Será el domingo 24, a las 10:00 en la Casa de la Cultura.

Trayectoria

Finalmente, también el domingo 24 y como corolario de tres jornadas de intensa actividad, se realizará una entrega de premios trayectoria ConTIER. En el acto recibirán distinciones: Celia Pilnik, Adolfo Jesus Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. También tendrá un reconocimiento honorífico Carlos Enrique Zelayeta. El acto de cierre sucederá en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), a las 20:00.

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura desarrolla en toda la provincia, con una mirada federal. Este año ya se realizaron Encuentros Entrerrianos en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).