Presentaron en Concordia la 1° Feria Provincial del Libro

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia, será del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de esa ciudad. Habrá 60 stands editoriales, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas, talleres, disertaciones y espectáculos. Todo con entrada libre y gratuita.

"Es un hito anclar la política pública de Estado en dos ejes que van de la mano, que son la educación y la cultura. No hay una sin la otra", señaló este martes el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en la presentación, y añadió: "En cada rincón de nuestra provincia hay una expresión cultural, un corazón que late porque la cultura está ligada al sentir popular y al espíritu de un pueblo".

Troncoso destacó que Concordia es el ejemplo latente de todo lo que puede ser y no es. "Estamos tratando de desterrar esa inercia de despojo, de decadencia y de la cultura de la pobreza", dijo y concluyó: "La primera Feria del Libro provincial tiene que ver con eso: con elevar la política pública, con generar alcance y sentido, con fomentar que el sector privado también genere riquezas, y con que el Estado sea árbitro y garante".

Por su parte el intendente de Concordia, Francisco Azcué, remarcó que es un honor que Concordia sea sede de la Feria Provincial del Libro. "La educación y la cultura son pilares de nuestra gestión porque permiten crecer sin depender eternamente del Estado, y esta feria es una oportunidad para que la comunidad se eleve, tenga una mirada crítica y se apropie de un espacio que le pertenece".

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, afirmó que el foco del evento serán "las letras y la cultura entrerriana, con una apertura hacia la región, con el objetivo de fomentar el acceso a la lectura y visibilizar a las editoriales y los autores de la provincia".

Mientras que el subsecretario de Cultura y Educación de Concordia, Carlos Gatto, valoró el "trabajo conjunto con el municipio de Salto, Uruguay, a través de su intendente, Carlos Albisu, para sumar un recorrido fluvial y cultural entre ambas ciudades".

Personalidades destacadas y atractivos

Algunos de los autores que participarán de la Feria son: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También tendrán su espacio escritores entrerrianos como Paula Arriola, Martin Acevedo, Esteban Michel, Sebastián González, Fernando Belottini, Marcelo Leites, Martín Carlomagno, Felipe Hourcade, Alfredo Vidal y Gonzalo Acosta, entre otros. Además de todo lo que ocurra en el Centro de Convenciones, la Feria recorrerá las calles y el paisaje de la costa con el Bus y la Nave Literaria, dos instancias que se proponen difundir el acceso a la lectura y la difusión de autores.

En la presentación estuvieron entre otras autoridades, la diputada nacional, Nancy Ballejos; el diputado provincial, Marcelo López; el secretario de Cultura de Salto, Uruguay, Pablo Bonet, además de editoriales participantes; Silvio Previale, por el Centro Cultural Academias Previale de Salto; y Ernesto Silva, de la Librería 33.