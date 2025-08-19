Huracán perdió con Once Caldas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Huracán quedó eliminado este martes de los octavos de final de la Copa Sudamericana: perdió 3 a 1 con Once Caldas, de Colombia, y se despidió con un global de 4 a 1 en la serie que comenzó con una mínima desventaja en Manizales. Esta vez, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el equipo de Parque Patricios no pudo revertir la historia y dijo adiós a la competencia.

La intensa y constante lluvia que azotó a Buenos Aires fue un condimento adicional en el espectáculo, que comenzó cargado de tensión y nerviosismo. Es que ninguno quiso despedirse del certamen continental en Parque de los Patricios.

Los charcos y los envíos de media distancia fueron los primeros aspectos que se destacaron en el Palacio. Sin ninguna especulación, el combinado liderado por Frank Darío Kudelka intentó imponer condiciones para llevar el pleito a la zona defendida por James Aguirre.

A los cinco minutos se produjo la primera polémica que pudo cambiar el destino del choque. Es que en un tiro libre a favor del Globo, Fabio Pereyra exigió al arquero colombiano y en el rebote Luciano Giménez festejó el prematuro gol que hubiera emparejado la serie. Sin embargo, las autoridades brasileñas anularon la conquista porteña por un fuera de juego de Leonel Pérez, quien no participó de la acción. Un fallo que debió intervenir el VAR, porque se trató de una jugada de interpretación.

Antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, los corazones locales se paralizaron por un grito de Dayro Moreno, aunque en esa oportunidad, el delantero cafetero se encontraba claramente adelantado. Es más, si no hubiera intervenido, la oportunidad le hubiese quedado a la perfección para la velocidad de Michael Barrios.

Sobre la media hora, la sociedad compuesta entre Giménez y Juan Bisanz generó otra clara ocasión para abrir el marcador, pero los reflejos de Aguirre evitaron el tanto Quemero. Además, los remates de media distancia de Leonardo Gil representaron otro recurso para quebrar la solidez de Once Caldas; pero al Colo le faltó afinar la puntería.

Antes del descanso llegaron las emociones. Es que una infracción de Juan Cuesta sobre Juan Bisanz obligó al árbitro brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva a sancionar la pena máxima. Y desde los doce pasos, Matko Miljevic estableció el codiciado 1 a 0 para el delirio porteño.

Sin embargo, la alegría duró poco. Un minuto más tarde del gol de Huracán, Michael Barrios eludió a Hernán Galíndez y abasteció a Dayro Moreno, quien selló el 1 a 1 con un cabezazo que enmudeció al Ducó.

El desconcierto fue tan grande, que unos instantes más tarde, siempre en la etapa inicial, Juan Bisanz dejó a su equipo en inferioridad numérica por un codazo contra Juan Cuesta, que el juez observó a través del monitor del VAR y expulsó al atacante local. Antes del descanso, los de Frank Darío Kudelka pasaron de la euforia a la desesperación.

En el complemento Barrios confirmó la clasificación de Once Caldas con un contragolpe letal. Además, Dayro Moreno, gran figura de la tarde, selló el 3 a 1 definitivo.

El descontrol del cierre, con la expulsión de Miljevic, por estrangular a un rival expuso la impotencia de Huracán, que se fue del certamen continental dejando una pálida imagen cargada de violencia, consigna Infobae.