Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y embargarían la "Casa de los sueños"

Wanda Nara denunció al futbolista por no pagar la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

Mauro Icardi enfrenta un nuevo problema luego de que se confirmara que finalmente fue declarado como deudor alimentario ante la Justicia argentina por la falta de pagos de la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.

En las últimas horas, comenzó a circular un documento desde el despacho judicial del Juzgado Civil 106 de Buenos Aires, donde Wanda Nara denuncia a Mauro Icardi por la causa relacionada con un incidente de ejecución de alimentos.

Según la ley argentina, una vez declarado como deudor, de volver a Argentina, no podrá salir del país hasta que salde su deuda con la Justicia.

De esta forma, el escrito sostiene explícitamente que la suma embargada es de $110.000 de dólares por capital de alimentos y $3.500 dólares adicionales para intereses, costas y costos de ejecución, que se acumulara de manera diaria.

La información que respaldó Laura Ubfal en sus redes sociales indican que, a raíz de esta denuncia, queda embargada la mansión que Mauro Icardi tiene en Nordelta, calificada en los medios como “la casa de los sueños” de Wanda Nara.

Este documento se difundió luego del feroz descargo que la empresaria publicó en su cuenta de X, destrozando a su ex pareja por ignorar a las hijas que tienen en común en el Día de las infancias.

“¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga? ¿Ni la obra social y ni 1 peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono? Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide, pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo haces solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas.