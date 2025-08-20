Cámara de Diputados: la oposición logró quórum y buscará rechazar los vetos de Milei

La Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión clave que pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal. En medio de tensiones con algunos gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales, el oficialismo enfrenta la posibilidad de que se rechacen los vetos presidenciales a leyes con amplio respaldo opositor. La primera en debate será la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El temario incluye además la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Estas medidas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por Milei y dividen el escenario político, con la UCR y los gobernadores como actores decisivos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.

En el inicio del debate, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) pidió una cuestión de privilegio y realizó una petición, con la firma de varios diputados, para reclamar un aumento salarial del personal legislativo. “Los últimos aumentos acordados mediante paritaria permanente no alcanza a cubrir el desfasaje generado por la altísima inflación registrada durante los últimos años, que ha devenido en una continua pérdida del valor real del salario, con la merma del poder adquisitivo y el deterioro de la calidad de vida. Muchos empleados se ven obligados a tener dos trabajos o renuncian para buscar un mejor porvenir”. El tema fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.