Taller de bombo legüero y zapateo con Sol Stampfli en La Salita de Perón

Se realizará en Paraná un encuentro de formación dedicado al bombo legüero y al zapateo, a cargo de la bailarina y percusionista cordobesa Sol Stampfli. La actividad tendrá lugar en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648, y se desarrollará el domingo 31 de agosto, de 18:00 a 20:00, en formato taller intensivo. La propuesta se centra en el abordaje del folclore argentino desde una fusión entre la danza y la percusión con bombo legüero, línea de trabajo que la tallerista viene abordando y que en esta ocasión tendrá una apertura orientada a practicantes con distintos niveles de experiencia.

Según la información brindada, el taller está pensado para todo público y no requiere conocimientos previos. Se especifica que será "multi nivel" y que se puede participar con o sin instrumento, lo que habilita la presencia tanto de personas que ya trabajan con el bombo legüero como de quienes deseen iniciarse. En cuanto a los requerimientos de indumentaria, se aclara que no es necesario utilizar calzado especial, se sugiere, en cambio, asistir con ropa cómoda y zapatillas para facilitar las dinámicas de zapateo y las secuencias rítmicas propuestas durante las dos horas de trabajo.

El marco conceptual de la actividad busca "expandir la fusión y la búsqueda de bailar y tocar, vibrar y latir juntxs al son del bombo y los cuerpos". La docente coordinará los tramos de aprendizaje con ejercicios progresivos y consignas que incluirán ejecución de pulso y desplazamientos.

La modalidad de participación será bajo la premisa de "a la gorra consciente". Para información e inscripciones se habilitó el contacto directo con la tallerista al número 348 4310860 (Sol). Quienes deseen consultar materiales de referencia y producciones vinculadas a la propuesta pueden acceder al perfil de la docente en Instagram en la cuenta @solbomboydanza.