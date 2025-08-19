Primera Nacional: Jorge Broggi será el réferi de Colegiales-Patronato

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para la 28ª fecha de la Primera Nacional y anunció que Jorge Broggi estará a cargo de controlar las acciones en Colegiales-Patronato, por la Zona A. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 13 en el estadio Libertarios Unidos.

Broggi dirigirá por primera vez un partido del Rojinegro en este campeonato y será asistido por Nahuel Rasullo y Damián Olivetto, primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Nicolás Kresta será el cuarto árbitro en la casa del Tricolor, ubicada en Munro.

Patronato (41 puntos) viene de superar a Arsenal de Sarandí por la mínima expresión en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y se ubica cuarto en la tabla de posiciones, afianzado en zona de Reducido. Pero ha perdido en sus últimas tres salidas como visitante y necesita sumar para su objetivo.

Por su parte, Colegiales (33 unidades) llega de perder con Ferro Carril Oeste, también por 1 a 0, como visitante. Pero en su casa ganó las últimas cuatro veces que se presentó. Actualmente, Cole se ubica 12º, lejos del peligro del descenso y en un lugar expectante, a tres puntos de Deportivo Maipú, el último en clasificar, por ahora, al Reducido.