Escandaloso final en la AmeriCup: piñas entre jugadores de Argentina y República Dominicana

El triunfo de República Dominicana por 84 a 83 contra Argentina en tiempo suplementario, por la segunda fecha del Grupo C de la AmeriCup de Básquet en Managua, Nicaragua, tuvo un final escandaloso: hubo empujones y piñas entre los jugadores luego del final.

En un desenlace muy caliente del partido, los basquetbolistas de ambos equipos se fueron a las manos. Varios integrantes de los planteles intervinieron junto a los árbitros para que la situación no escale más todavía y evitaron un bochorno mayor.

Apenas Juan Marcos erró un tiro desde la línea de tres y sentenció el resultado, los dominicanos explotaron en su festejo, algo que cayó pésimo para la delegación argentina.

“Creo que le fueron a celebrar en la cara a Juani, creo, al pedo. Ya ganaste el partido...”, explicó Francisco Caffaro en conferencia de prensa. Y agregó: “Lo del final no pasa si hay un solo lado involucrado. Nosotros también estuvimos involucrados, pero no creo que fuimos los causantes. Yo me metí y no me tenía que haber metido. Pero es difícil cuando ves a un compañero que le están haciendo lo que estaban haciendo. Es un poco instinto. Cuando me di cuenta, traté de calmar un poco la situación”.

Por su parte, Pablo Prigioni protestó por el arbitraje. "Es difícil no comentar sobre algunas situaciones en momentos clave. Hay una falta a (José) Vildoza al final, que le pegan en la cara y es antideportiva. No entiendo qué más hay que hacer para que cobren una antideportiva. ¿Lo tiene que agarrar del cuello? No entiendo. Hay un campo atrás tremendamente dudoso, aunque todavía no vi la imagen. Situaciones clave que definen el juego”, expresó el entrenador argentino.

“Y lo del final es consecuencia de eso. De permitir, permitir, permitir... Y después ocurre lo que ocurre. Tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel que están jugando los dos equipos. Y creo que hoy no ha sido así”, añadió.

La selección argentina de básquet lleva un triunfo y una derrota en el Grupo C de la AmeriCup: había vencido por 94-70 a Nicaragua en el debut, antes de la derrota con República Dominicana. Este lunes, se medirá con Colombia, en un encuentro clave por la clasificación.