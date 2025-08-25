Políticas para la República pide que sea respetado el patrimonio de Puerto Nuevo de Paraná

Desde el partido Políticas para la República, indicaron que “planos, libros y bienes históricos están siendo removidos de la sede Paraná Medio”. La gestión fue autorizada por “la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en convenio con Administración General de Puertos (AGP) y la Provincia de Entre Ríos”.

“Esta decisión nos duele. Este patrimonio es memoria viva del río, el puerto y sus trabajadores. Es historia entrerriana. Es identidad paranaense”, recordaron desde el partido y plantearon que el “traslado pone en pausa proyectos que jerarquizarían nuestra cultura y abrirían nuestras raíces a la comunidad”.

“Desde Políticas para la República exigimos preservación y respeto por nuestra historia. Que no se pierda lo que nos hizo comunidad”, pidieron.