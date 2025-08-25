“Nos faltó efectividad”, analizó él entrenador Gabriel Gómez

Patronato empató sin goles contra Colegiales por una nueva fecha de la Primera nacional. Tras el partido, como es habitual, el entrenador Gabriel Gómez analizó el encuentro en Munro: “Era un partido de segundas jugadas, una cancha difícil y con viento. Creo que los jugadores lo interpretaron bien al partido. Tuvimos las posibilidades más claras, pero no fue un partido bueno porque las condiciones de juego eran para las segundas jugadas y muchas pelotas aéreas”.

A lo que agregó: “De todos modos el equipo se acomodó y respondió. Tal vez era el partido de la efectividad y nos faltó la efectividad. Estoy conforme porque veníamos de no sumar de visitante, pero sumamos”.

Más adelante, el DT puntualizó en las jugadas ofensivas con las que contó su equipo: “Fueron poquitas, pero fueron dos muy claras. Esa es la sensación que te queda. Ellos también tuvieron algunos ataques. El partido era incómodo, sobre todo por el viento. Era un partido que antes nos incomodaba y esta vez nos ajustamos y nos adaptamos”.

Además, valoró el punto sumado de visitante tras varios partidos: “Lo ideal era sumar de a tres, pero visto que las últimas tres fechas no pudimos sumar, nos va a servir (este punto)”.

Por otra parte, Gómez aclaró a qué se debió la falta de Marcioni en el 11 titular: “Tiene una lesión en la cual era un riesgo ponerlo. Sigue siendo un riesgo, pero nos quedan seis fechas”. Misma situación para Emamuel Moreno, donde el DT “pidió descansar”. En esa línea, elogió a los reemplazos: “Optamos por Matías Pardo, que le metió la mejor voluntad”.