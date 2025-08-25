Bahl y Michel se reunieron con empresarios y trabajadores de contratistas de Enersa

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, mantuvieron un encuentro en Feliciano con representantes y trabajadores de la empresa contratista de Enersa, quienes manifestaron su preocupación a partir de las declaraciones del candidato a senador de la Alianza La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, sobre privatizar Salto Grande y Enersa.

Según se informó en un comunicado de prensa, empresarios y trabajadores plantearon su posición en contra de cualquier tipo de privatización de la empresa de energía provincial, y advirtieron “una gran contradicción del gobierno provincial porque los candidatos a senadores y diputados no van a responder a Frigerio, sino a Milei que tienen la firme convicción de privatizar todo”.

De la reunión participaron el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, la diputada provincial Silvia Nene Moreno, y las candidatas a legisladoras Adriana Meza Torres, Marianela Marclay, Fabiana Leiva y el candidato Daniel Benítez.

Respecto del encuentro, Bahl hizo referencia a “la preocupación de los trabajadores por su continuidad laboral en esta política de ajuste permanente que se lleva adelante tanto en el país como en la provincia”.

Asimismo, sostuvo que “de ninguna manera vamos a permitir que se privatice absolutamente nada y si hay algo que cambiar, vamos a trabajar para mejorar, no para romper, mucho menos las empresas de energía que están dejando un montón de rentabilidad”.

Michel, por su parte, cuestionó: “La pregunta que nos hacemos todos es por qué el gobierno, Frigerio, Benegas Lynch y La Libertad Avanza quieren privatizar Enersa que registró 40 mil millones de pesos de utilidades en su último balance de 2024, que está registrado y es público. ¿A qué empresa privada se la quieren regalar? ¿Qué van a hacer con los trabajadores?”.