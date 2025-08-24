Peñarol volvió a ganar y manda en la Copa de la Liga

Este domingo se jugó de manera íntegra la sexta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. En este marco fue Patronato el elenco que quedó libre en la jornada, por lo que la actividad se desarrolló sin su participación.

El duelo destacado de la fecha era el protagonizado por Peñarol frente a Los Toritos de Chiclana. Peña logró repetir el éxito de las dos primeras fechas y venció por 3-1, resultado con el que se mantiene como líder en solitario con nueve puntos. Los Toritos quedó en la última posición con apenas un punto.

El escolta del Tricolor es su clásico rival, Sportivo Urquiza, que en su partido venció por 1-0 a Argentino Juniors y llegó así a los siete puntos. Es el único elenco con esa cantidad de unidades, por lo que no comparte la posición con nadie.

Detrás aparecen campeón y subcampeón del torneo anterior: Atlético Paraná y Neuquen. El primero venció en esta fecha a Universitario como visitante por 2-1; mientras que el segundo derrotó a Camioneros, también como visitante, por 1-0.

Con cuatro unidades quedó Instituto, que en su partido venció a Don Bosco por 1-0; y también aparece Palermo, que derrotó a Oro Verde como visitante por 2-0. Más atrás está Belgrano que aparece con tres, al igual que San Benito, luego de que empataran entre sí por 1-1.

Fixture | Liga Paranaense | Fecha 3

-Domingo 24/8 | Desde las 15.30:

Peñarol 3-1 Los Toritos.

San Benito 1-1 Belgrano.

Don Bosco 0-1 Instituto.

Camioneros 0-1 Neuquen.

Universitario 1-2 Atlético Paraná.

Oro Verde 0-2 Palermo.

Sportivo Urquiza 1-0 Argentino Juniors.

Libre: Patronato.

Posiciones | Copa de la Liga Paranaense | Torneo Clausura

1°) Peñarol: 9 puntos.

2°) Sportivo Urquiza: 7.

3°) Neuquen: 6.

4°) Atlético Paraná: 6.

5°) Patronato: 4.

6°) Instituto: 4.

7°) Palermo: 4.

8°) Belgrano: 3.

9°) San Benito: 3.

10°) Camioneros: 3.

11°) Oro Verde: 3.

12°) Argentino Juniors: 1.

13°) Don Bosco: 1.

14°) Universitario: 1.

15°) Toritos de Chiclana: 1.