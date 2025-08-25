Llamado a concurso para el Poder Judicial de Nogoyá

De conformidad a lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia se realiza la convocatoria de un concurso público de Antecedentes y Oposición, para cubrir el cargo de secretario titular del Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral Nº 1 de Nogoyá.

La apertura del Registro de Aspirantes ante la Secretaría del Concurso, sito en calle Quiroga y Taboada 960, 1° piso, de Nogoyá, será a partir del 13 de octubre de 2025 hasta el 24 inclusive del mismo mes en el horario de 8 a 12.

Podrán inscribirse todos aquellos que sean argentinos nativos o naturalizados mayores de edad; con dos años de residencia inmediata en la provincia para los que no son nacidos en la provincia; título habilitante de abogado, conforme arts. 24 y 120 de la L.O.T. y demás recaudos consignados en el Anexó I.

El 25 de febrero de 2026 a las 13.30 se llevará a cabo el examen de oposición escrito y el 4 de marzo de 2026 a las 13.30 será el de oposición oral. En tanto, el día 11 de marzo de 2026 a las 13.30 será la entrevista personal.

Más información en el link https://www.jusentrerios.gov.ar/concursados/concurso-abierto-de-oposici…