Argentinos goleó a Racing y sube en la tabla

Este domingo, por la sexta fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Argentinos Juniors recibió a Racing. El partido se jugó en el estadio Diego Maradona y contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo. El cuarto árbitro fue Fabrizio Llobet.

Durante los primeros minutos del primer tiempo escasearon las chances de gol por parte de ambos bandos, sin embargo Racing encontró la apertura del marcador. Un largo pelotazo de Agustín García Basso picó de forma extraña en el campo de juego y benefició la carrera de Tomás Conechny (ingresado por el lesionado Santiago Solari), que anticipó la salida de Diego Rodríguez y definió al gol para el 1-0 parcial a los 26 minutos.

Pero Argentinos lo empató de inmediato. Fue a los 28 minutos, luego de un desborde por derecha con centro en el que Gabriel Arias salió mal y soltó la pelota a la posición de Alan Lescano. El mediocampista del Bicho definió alto y así estampó el 1-1 con el que acabaron yéndose al descanso.

Antes tuvo que sufrir Racing, porque Argentinos recuperó un balón en posición de ataque y Tomás Molina quedó mano a mano con Gabriel Arias. El atacante intentó picar la pelota, pero no pudo evadir al arquero, que rechazó dejando un rebote hacia la derecha que Lescano no pudo aprovechar.

Y en el complemento se destapó el anfitrión. A los seis minutos llegó una exquisita habilitación de Lescano para Hernán López Muñoz, que con un cabezazo pegado al poste izquierdo marcó el 2-1 con el que el local pasó a ganar el partido.

Casi de inmediato llegó el tercero. Fue a los 15 minutos, luego de un avance de izquierda al centro en el que Matías Giménez Rojas colocó suavemente el balón contra el poste izquierdo de Arias con un remate desde la medialuna del área. Golazo.

El Bicho siguió manejando los hilos del partido y llegó al cuarto gol a los 25 minutos. Esta vez fue un ex Racing: Nicolás Oroz marcó luego del desborde de Tomás Molina por izquierda y el centro para la llegada por derecha de Leandro Lozano, que remató al arco. El disparo salió desviado, pero favoreció la llegada de Oroz, que solo tuvo que empujar para el 4-1.

Aunque sobraban minutos, Racing desperdició las pocas chances con las que contó, siempre con buenas apariciones de Diego Rodríguez. Es por eso que el partido acabó en victoria del conjunto anfitrión.

Con la goleada, el Bicho ahora está séptimo en la tabla con ocho puntos, mientras que dejó a la Academia en la penúltima posición con cuatro unidades. En la próxima fecha, Racing recibirá a Unión, el domingo 31 desde las 21.15; mientras que los de Nicolás Diez visitarán a Independiente Rivadavia, el sábado 30 desde las 17.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 4-1 Racing.



Goles:

26’PT: Tomás Conechny (RAC).

28’PT: Alan Lescano (ARG).

6’ST: Hernán López Muñoz (ARG).

15’ST: Matías Giménez Rojas (ARG).

25’ST: Nicolás Oroz (ARG).



Formaciones:

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Juan Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Tomás Molina y Matías Giménez Rojas.

DT: Nicolás Diez.



Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Facundo Mura; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

16’PT: ingresó Tomás Conechny por Santiago Solari (RAC).

16’ST: ingresó Lucas Gómez por Matías Giménez Rojas (ARG).

19’ST: ingresó Adrián Fernández por Juan Nardoni (RAC).

19’ST: ingresó Duván Vergara por Facundo Mura (RAC).

30’ST: ingresó Nazareno Colombo por Marco Di Cesare (RAC).

30’ST: ingresó Luciano Vietto por Adrián Balboa (RAC).

31’ST: ingresó Ismael Sosa por Hernán López Muñoz (ARG).

32’ST: ingresó Diego Porcel por Tomás Molina (ARG).

44’ST: ingresó Emiliano Viveros por Alan Lescano (ARG).

44’ST: ingresó Gastón Bouhier por Nicolás Oroz (ARG).



Amonestados:

41’PT: Juan Nardoni (RAC).

22’ST: Tomás Conechny (RAC).

24’ST: Bruno Zuculini (RAC).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Fabrizio Llobet.



Estadio: Diego Maradona.

Video: Liga Profesional.