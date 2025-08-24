Con un polémico gol, Unión le empató a Huracán en Santa Fe

Marcelo Estigarribia anotó el gol del empate ante Huracán, que reclamó offside del entrerriano.
En el marco de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Unión recibió a Huracán. El partido se llevó a cabo en el estadio 15 de Abril y contó con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Germán Delfino.
Nota en desarrollo.
Con la igualdad, el Tatengue llegó a nueve puntos y está tercero; mientras que el Globo tiene 10 unidades en el segundo puesto de la zona. En la próxima fecha, los santafesinos visitarán a Racing el domingo 31, desde las 21.15 (antes enfrentarán a River por Copa Argentina); mientras que el equipo de Frank Kudelka jugará el clásico ante San Lorenzo, el sábado 30 desde las 14.45.
-SÍNTESIS-
Unión 1-1 Huracán.
Goles:
43’PT: Hugo Nervo (HUR).
5’ST: Marcelo Estigarribia (UNI).
Expulsado:
31’PT: Fabio Pereyra (HUR).
Formaciones:
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
DT: Leonardo Madelón.
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez.
DT: Frank Kudelka.
Cambios:
12’ST: ingresó Lucas Gamba por Cristian Tarragona (UNI).
22’ST: ingresó Nicolás Palavecino por Mauricio Martínez (UNI).
28’ST: ingresó Eric Ramírez por Luciano Giménez (HUR).
28’ST: ingresó Gabriel Alanís por Juan Bisanz (HUR).
28’ST: ingresó Emmanuel Ojeda por Matko Miljevic (HUR).
32’ST: ingresó Augusto Solari por Julián Palacios (UNI).
32’ST: ingresó Diego Díaz por Marcelo Estigarribia (UNI).
42’ST: ingresó Nicolás Goitea por Rodrigo Cabral (HUR).
Amonestados:
30’PT: Fabio Pereyra (HUR).
30’PT: Cristian Tarragona (UNI).
Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Germán Delfino.
Estadio: 15 de Abril.