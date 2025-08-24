Boca venció a Banfield y se mantiene en puestos de Libertadores

En el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors recibió este domingo a Banfield. El partido por la Zona A se jugó en el estadio Alberto J. Armando y contó con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

Durante el primer tiempo el partido se jugó al ritmo que propuso Boca Juniors. Replegado, Banfield permitió que el Xeneize tomara dominio de la pelota y pudiera generar las opciones de gol más claras.

La primera oportunidad del anfitrión llegó con un remate cruzado de Lautaro Blanco que Facundo Sanguinetti sacó con una buena estirada hacia el costado izquierdo de su arco.

Boca tuvo tres chances claras más: la primera fue tras una excelente combinación que terminó con un remate de Leandro Paredes que Sanguinetti sacó hacia el tiro de esquina; la segunda fue con un cabezazo de Marco Pellegrino tras un centro desde la izquierda que Sanguinetti contuvo sin dar rebote y la tercera fue un mano a mano que Miguel Merentiel malogró luego de superar a Sanguinetti y rematar cruzado y desviado (Sergio Vittor y el entrerriano Juan Alfaro cubrían la línea del arco).

El Taladro tuvo solo una oportunidad durante la primera mitad. Fue en un contragolpe que terminó con la cesión hacia atrás de Frank Castañeda para el remate de Martín Río que Agustín Marchesín contuvo sin dar rebote al arrojarse hacia su lado izquierdo. Así se fueron al descanso.

En el complemento Boca volvió a dominar el juego durante los primeros minutos y luego de presionar con dos ocasiones claras antes de los cinco minutos, llegó finalmente al gol.

Un excelente pase filtrado de Leandro Paredes para Brian Aguirre dejó al atacante surgido en Newell’s mano a mano con Ignacio Abraham, a quien le ganó la posición para luego enviar el centro bajo. Allí estaba Miguel Merentiel, que eludió a Sanguinetti con el control y definió al arco vacío para el 1-0. Iban 10 minutos.

Desde el gol de Boca mejoró Banfield y en ese tramo del partido contó con numerosas ocasiones de gol que no consiguió aprovechar. Dos remates de Mauro Méndez que se fueron pegados al poste derecho fueron las más claras. Mucho tuvieron que ver los ingresos de Santiago Esquivel y Tomás Adoryán, que modificaron el ataque del visitante.

Luego de pasar varios minutos de zozobra, Boca llegó finalmente al gol que liquidó la historia. Fue luego de un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo en el que Rodrigo Battaglia ganó de cabeza y remató al travesaño. En el rebote el balón cayó a la posición de Edinson Cavani, que solo tuvo que empujar con la cabeza para marcar el 2-0 parcial a los 37 minutos. Quedaron algunos minutos más, pero nada cambió: fue victoria del local.

Con nueve puntos, ahora Boca se ubica en la cuarta posición; mientras que el Taladro aparece undécimo en la séptima colocación. En la próxima fecha, el rival del equipo de Miguel Russo será Aldosivi, el domingo 31, desde las 14.30; mientras que a Banfield le tocará recibir a Tigre, el viernes 29, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 2-0 Banfield.



Goles:

10’ST: Miguel Merentiel.

37’ST: Edinson Cavani.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

DT: Miguel Russo.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Martín Río, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

23’ST: ingresó Santiago Esquivel por Lautaro Ríos (BAN).

23’ST: ingresó Tomás Adoryán por Frank Castañeda (BAN).

30’ST: ingresó Williams Alarcón por Carlos Palacios (BOC).

30’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (BOC).

34’ST: ingresó Agustín Alaniz por Gonzalo Ríos (BAN).

34’ST: ingresó Santiago López García por Juan Luis Alfaro (BAN).

38’ST: ingresó Alan Velasco por Miguel Merentiel (BOC).

43’ST: ingresó Luis Advíncula por Juan Barinaga (BOC).

43’ST: ingresó Milton Delgado por Leandro Paredes (BOC).



Amonestado:

46’PT: Lautaro Di Lollo (BOC).



Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Alberto J. Armando.

Video: Liga Profesional.