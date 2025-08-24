Patronato cortó la racha con un empate en Munro

Este domingo al mediodía hubo acción para Patronato en la Primera Nacional. Por la 28ª fecha de la Zona A, el Patrón visitó a Colegiales en el estadio Libertarios Unidos de Munro. El árbitro del juego fue Jorge Broggi.

En los primeros 10 minutos quedaron expuestos los estilos de cada uno. Patronato intentó hilvanar pases para llegar al área de Colegiales, aunque lo hizo sin éxito; mientras que el anfitrión probó con balones largos y durante esos primeros instantes probó dos veces al arco: en un intento atajó Alan Sosa, en el otro el balón se fue desviado.

El primer intento del Patrón fue luego de un lateral por la derecha tras el que Federico Castro envió un centro poco preciso al área. Eso le bastó a Alan Bonansea para controlar, acomodarse y rematar, pero su disparo se fue desviado. Pocos segundos después probó Maximiliano Rueda de larga distancia, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño. El visitante comenzó a animarse.

A los 30 llegó la chance más clara para el Patrón. Un balón largo de Juan Barinaga hacia la derecha permitió la llegada de Maximiliano Rueda, que envió un peligroso centro para Federico Castro. El atacante falló y atrás tampoco pudo Alan Bonansea: acabó en saque de arco.

La siguiente del Patrón llegó a los 34, con un tiro libre ejecutado por Juan Barinaga. El mediocampista buscó el poste derecho de Emilio Di Fulvio con un potente derechazo, pero el arquero llegó bien y despejó hacia un costado para evitar el peligro.

Durante los minutos finales hubo dominio posicional del visitante, que presionó arriba a su contrincante, pero no consiguió traducirlo en más chances de gol. Sin mucho que agregar se fueron al descanso, pero con la obligación para el Patrón de ser más incisivo en el segundo tiempo.

En los primeros minutos del complemento pasó poco y nada. Aunque parecían haberse medido en el primer tiempo, el complemento comenzó de igual manera que el inicio del partido, con dos rivales que se estaban acomodando en el campo de juego.

Pese a eso, a los 13 tuvo una chance muy clara Joaquín Cancio, luego de un excelente desborde por derecha (lugar preferido para atacar para el local) que acabó en remate al primer poste. Bien parado, Sosa rechazó sin mayores problemas.

Un balón largo jugado por Sosa al área llegó a la posición de Bonansea. El atacante la bajó de pecho para Federico Castro, que cruzó el remate al costado derecho, pero el balón se fue desviado. Clarísima chance para el Patrón a los 17.

A los 25 del complemento, en su primera intervención Joaquín Barolín ganó la pelota por la derecha y pasó para Alan Bonansea. El atacante no pudo definir, pero dejó el balón para Julián Marcioni, que remató sin marca, pero encontró una estupenda respuesta de Di Fulvio, que contuvo el remate.

En un contragolpe volvió a estar cerca Patronato luego de un saque de Sosa para Gallucci Otero, que punteó el balón para la carrera de Marcioni por la banda izquierda. El atacante llegó a puntear antes de la salida de Di Fulvio, pero su balón se fue desviado. Estuvo muy cerca el visitante.

A los 36 tuvo una estupenda aparición Alan Sosa con una estirada hacia el costado derecho luego de un fuerte remate de Franco Zicarelli que tenía destino de gol. La atajada del arquero evitó la desventaja del visitante.

En los instantes finales pareció estar más cerca el Cole, pero los atacantes perdieron la claridad y fallaron en los últimos metros. Sin jugadas de gol claras, el partido terminó empatado sin goles.

Con la igualdad, Patronato llegó a 42 puntos con los que quedó quinto (podría ser superado por Gimnasia y Tiro de Salta); mientras que Colegiales está 10° con 34 unidades. En la próxima fecha, Patronato recibirá a Atlanta en el estadio Presbítero Grella, el domingo 31 de agosto desde las 16; mientras que Colegiales visitará a Güemes, en el mismo horario.

-SÍNTESIS-

Colegiales 0-0 Patronato.



Formaciones:

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Sebastián Silguero, Matías Ferreira, Santiago Strasorier, Franco Hanashiro; Joaquín Cancio, Federico Marín, Laureano Marra; Franco Zicarelli, Valentín Robaldo y Andrés Ríos.

DT: Leonardo Fernández.



Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Matías Pardo; Federico Castro y Alan Bonansea.

DT: Gabriel Gómez.



Cambios:

ET: ingresó Lucio Castillo por Laureano Marra (COL).

13’ST: ingresó Julián Marcioni por Matías Pardo (PAT).

20’ST: ingresó Mauricio Camargo por Federico Marín (COL).

20’ST: ingresó Facundo Montiel por Valentín Robaldo (COL).

24’ST: ingresó Joaquín Barolín por Federico Castro (PAT).

24’ST: ingresó Ian Escobar por Fernando Moreyra (PAT).

44’ST: ingresó Álvaro Marín por Andrés Ríos (COL).

44’ST: ingresó Fernando Di Massimo por Sebastián Silguero (COL).



Amonestados:

23’PT: Santiago Gallucci Otero (PAT).

2’ST: Valentín Robaldo (COL).

47’ST: Franco Hanashiro (COL).



Árbitro: Jorge Broggi.



Estadio: Libertarios Unidos.