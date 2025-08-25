Murió un agente penitenciario en un choque frontal en la ruta nacional 127

Una tragedia ocurrió nuevamente en una ruta nacional, en Entre Ríos, en horas de la noche de este domingo. Un agente penitenciario que conducía una moto, falleció al chocar de frente contra un auto, en la ruta 127.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20.30, cuando la Policía fue comisionada al kilómetro 185 de la ruta nacional 127. Allí había colisionado de frente una moto Corven Hunter 150, conducida por un hombre de 45 años que circulaba de sur a norte, y un auto VW Voyage, guiado por otro hombre de la misma edad, oriundo de Federal, que circulaba en sentido contrario.

El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital Justo José de Urquiza, donde lamentablemente perdió la vida.

Se informó que se trataba del agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Mario Ernesto Ayala, quien cumplía funciones en la Unidad Penal N° 8 de Federal, y era oriundo de la localidad de Conscripto Bernardi.