Femicidio de María Julieta Riera: tratan la recusación al juez Malvasio a pedido de la defensa de Christe

La Justicia tratará en audiencia este lunes, a las 11, el planteo de recusación al vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Juan Francisco Malvasio, que el 1º del actual revocó la prisión domiciliaria y ordenó el alojamiento en la Unidad Penal de Paraná de Jorge Julián Christe, que fue condenado a perpetua por el femicidio de su pareja María Julieta Riera, proceso luego anulado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El máximo tribunal ordenó la realización de un nuevo juicio a Christe, pero esa posibilidad fue recurrida por la defensa, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, y el Ministerio Público Fiscal, y de ese modo el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que de momento no se ha expedido. Mientras no ocurre esa resolución, Christe cumple prisión preventiva. Hasta el fin de julio lo hizo bajo la modalidad de arresto domiciliario en una casa de Avenida Blas Parera. Pero tras verificarse la violación de la conducta de no salir de la casa, fue enviado a la Unidad Penal.

Antes de recurrir la resolución del juez Malvasio ante la Cámara de Casación Penal, la defensa de Christe decidió recusar al juez Malvasio. El planteo será resuelto por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Alejandro Joel Cánepa, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

La abogada Mariana Barbitta, defensora de Jorge Julián Christe, condenado en 2021 a perpetua por el femicidio de su pareja Julieta Riera, proceso que en 2023 fue anulado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y que ordenó realizar nuevo enjuiciamiento, recusó al juez de juicio Juan Malvasio luego de que acogiera favorablemente una petición del fiscal Santiago Alfieri, y revocara el arresto domiciliario de su defendido y lo enviara a la Unidad Penal de Paraná.

“Es una decisión arbitraria”, acusó Barbitta en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. “Estamos atravesando situaciones de mucho estrés, aunque esa resolución del juez Malvasio va a ser recurrida ante la Cámara de Casación Penal. Aunque antes, este miércoles, hemos recusado al juez. Nos enteramos de una noticia indignante, en la que se advierte que el juez –que antes fue fiscal- habría roto reglas de aislamiento durante la pandemia, sino que además ha tenido una relación de mucha cercanía con los querellantes (Pedro Fonatanetto y Germán Palomeque, NdelR). Con esto, se confirma nuestro temor de parcialidad. El propio Julián Christe había mencionado que él le tenía mucho temor a cómo iba a resolver el juez, porque el juez, al haber sido fiscal tanto tiempo, estaba con el disfraz, por decirlo de alguna manera, con el traje del Ministerio Público Fiscal, de acusador, y que él no se sentía cómodo. Pero además, Malvasio había estado interviniendo en uno de los primeros juicios por jurados. Y colegas de él, del Ministerio Público Fiscal, habrían mencionado en otros procesos el caso de Julián Christe. Lo recusamos a Malvasio. Esa recusación todavía no está firme, estamos tramitándola. Aparte de esa situación de recusación, vamos a atacar fuertemente, como ya lo vengo diciendo, a la resolución que tomó, la resolución que tomó arbitrariamente, absolutamente infundada, porque Julián jamás violó el arresto domiciliario”, aseguró.

Christe fue condenado a prisión perpetua en 2021 por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, fallo confirmado en 2022 por la Cámara de Casación Penal, pero un pronunciamiento de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en junio de 2023, anuló todo el proceso y ordenó la realización de un nuevo juicio, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Pero ese camino fue reprochado por la defensa de Christe. Y por eso presentó un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trámite que encontró un revés con el rechazo de la Sala Penal. En función de ese resultado, la defensa de Christe acudió a la Corte con un recurso de queja que está en trámite.

No sólo buscan trabar la realización de un nuevo juicio, sino que además persiguen la declaración de la inocencia de Christe y que se lo ponga en completa libertad: de momento, cumple arresto domiciliario.

El proceso

El 1º de junio de 2023 la Sala Penal del STJ anuló todo el proceso judicial llevado adelante contra Christe -mediante un juicio por jurado, en 2021, cuando fue condenado a perpetua por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, y la confirmación de ese fallo por parte de la Cámara de Casación Penal- y ordenara la realización de un nuevo juicio. De ese modo, Christe volvió, como en el juego de la oca, al inicio de todo: como imputado por esa muerte.

Pero la defensa sostiene que como ya lo juzgaron no lo pueden volver a juzgar. «El planteo se basa en una doctrina anglosajona que se llama `double jeopardy` que quiere decir, literalmente,que toda persona está protegida y si es absuelta no puede ser perseguida ni juzgada de nuevo», explicó una fuente de Tribunales, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

El recurso de la defensa va contra el punto II de la sentencia dictada por la Sala Penal el 1º de este mes que dispuso “reenviar las presentes actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias de esta ciudad, a fin de que, por quien corresponda, se renueven los actos pertinentes para la realización de un nuevo juicio, retrotrayéndose la situación personal del encausado a la que se encontraba en el momento previo al debate, con comunicación de lo aquí resuelto a la Sala I de la Cámara de Casación Penal”

“La sentencia aquí recurrida debe ser revisada necesariamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a que un accionar nulo del sistema de justicia -criterio que esta defensa comparte con VVEE- le genera una nueva lesión a los derechos fundamentales del Sr. Julián Christe, en particular el derecho a no ser perseguido penalmente dos veces por los mismos hechos”, plantea la abogada Barbitta.

En su escrito, sostiene que “el hecho de que se ordene la realización de un nuevo debate, habiéndose dispuesto la nulidad del juicio por jurados donde se condenó arbitrariamente a mi defendido, genera una afectación directa al principio non bis in idem, que impide una doble persecución penal por hechos que ya fueron investigados y juzgados”.

“Cuando esta defensa solicitó la anulación del debate, advirtió como una solución posible su absolución, toda vez que el hecho de que el sistema de justicia haya fallado y afectado derechos y garantías constitucionales de Julián, como el derecho de defensa, no puede dar lugar a un nuevo juzgamiento, y peor aún, asentado sobre una investigación que acarrea enormes déficits”, apunta.

Pero, además, la tesis defensiva de Christe apunta a que Julieta Riera se cayó del octavo piso: no fue arrojada.

Así lo planteó la abogada Barbitta cuando acudió a la Sala Penal del STJ, que finalmente anuló la condena a perpetua.

Sostiene que esa madrugada del 30 de abril de 2020, Jorge Julián Chiste se encontraba en el departamento de su hermana Ana, en San Martín 918, octavo piso, departamento 5, frente a Plaza 1° de Mayo, junto a su pareja , María Julieta Riera, en un encuentro del que también participó el portero del edificio, Eduardo Molina, alias “Corcho”. Su abogada defensora, Mariana Barbitta, dice que “estaban consumiendo alcohol y estupefacientes. Eso está probado. Treinta minutos antes de la caída de Julieta, Molina se retira del lugar. Julián va al baño y cuando sale advierte que en el balcón la figura de Julieta. Escucha cómo Julieta lo llama y al girarse, la ve caerse de espalda, con las piernas flexionadas y con su mano derecha en la baranda. Julián contó eso. E incluso aportó un dibujo a mano alzada de cómo la ve”.La hipótesis de la defensa es que Christe no mató a Julieta Riera, que no hubo femicidio y que sólo hubo un accidente.¿Por qué estaban en el departamento de la hermana de Christe esa madrugada? Por que ese día no tenían internet en su propio departamento, en el mismo edificio, y fueron al de la hermana a escuchar música. Esa fue la versión de los hechos que terminaron con la muerte de Julieta Riera lo que derivó en la condena, en 2021, a perpetua para Julián Christe. El fallo fue dictado por un jurado popular, confirmado en 2022 por la Cámara de Casación Penal. Luego, el caso llegó en revisión mediante impugnación extraordinaria a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que terminó anulando la condena y ordenando nuevo juicio. Su reconstrucción de los hechos marca que aquella madrugada del 30 de abril de 2020 Julieta Riera salió sola al balcón -cuya baranda medía menos de un metro- se apoyó de espaldas, con 3,3 gramos de alcohol en sangre y habiendo consumido cocaína. Eso está acreditado. Llevó la cabeza y espalda hacia atrás, perdiendo el equilibrio (…). El cuerpo fue hacia atrás sin empuje, cayendo cabeza abajo, impactando en la red, la cual hace que se desvíe el cuerpo hacia el lado del cuerpo. Impacta tremendamente en distintos lugares». Luego, citó las «negligencias» en la pericia, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Entre el 8 y el 15 de abril de 2021 se realizó el juicio por jurados al cabo del cual Christe fue declarado culpable por el jurado popular del asesinato de su pareja María Julieta Riera la madrugada del 30 de abril de 2020, y fue condenado a perpetua por homicidio triplemente agravado, por el vínculo, por alevosía y por femicidio.En la tramitación de la causa, la acusación fiscal en el caso se mencionó que el jueves 30 de abril, entre las 2,30 y las 2,50, Jorge Julián Christe, 31 años, de ocupación piloto de avión, sin trabajo estable, hijo de Jorge Luis Christe, jubilado, y de la exjueza Ana María Stagnaro, asesinó a María Julieta Riera, 24 años, con quien convivía en un departamento del octavo piso del edificio de Peatonal San Martín 918 en una relación caracterizada por “la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas ”.Christe cumple, desde este lunes 26, arresto domiciliario en la casa de su madre exjueza, en un edificio de departamentos de San Martín al 500. Estaba en la Unidad Penal Nº 1 desde 2021, cuando fue juzgado y condenado.

La Procuración acudió también a la Corte con un recurso reprochó la decisión de anular la condena. “La sentencia cuestionada carece por completo de perspectiva de género y es contraria al deber de diligencia reforzada convencional que el Estado argentino debe observar ante casos extremos de violencia contra las mujeres”, argumentó.

El caso, otra vez, tiene final abierto.