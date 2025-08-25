Un policía baleó a su pareja y luego intentó suicidarse, en Gualeguaychú

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en horas de la noche de este domingo en la ciudad de Gualeguaychú, donde un policía baleó a su pareja con su arma reglamentaria. Al momento de llegar un móvil policial, el hombre estaba en la vereda y se disparó. Ambos están aún con vida, internados en el hospital Centenario.

Según se informó desde la fuerza de seguridad a ANÁLISIS, el suceso tuvo lugar en calle Rioja y Gutemberg. El sargento Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, quien prestaba funciones en la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, pero estaba franco de servicio, llamó por celular la sala del lugar donde trabajaba informando que había discutido con su mujer y le había efectuado un disparo de arma de fuego, y solicitaba una ambulancia.

Cuando llegó al lugar el móvil 1223 de la comisaría cuarta, los dos efectivos vieron a Corvalán caminando en la vereda. El sargento, al ver el móvil, se disparó.

La ambulancia del hospital Centenario ya estaba en el lugar. Asistieron a la mujer, Carolina Ivana Huck, de 31 años, quien presentaba un disparo de arma de fuego en su tórax; y la trasladaron de urgencia al nosocomio.

Inmediatamente, los policías que asistieron subieron a su compañero al mismo patrullero en que había y lo llevaron al hospital.

Se informó que, hasta el momento, tanto la mujer como el policía están con vida, y fueron intervenidos quirúrgicamente.

El matrimonio tiene una hija de 5 años, que había sido retirada de la casa por su tía paterna, y se encontraba con personal de la comisaría de Minoridad y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.