Argentina perdió con Dominicana por la AmeriCup

Argentina no pudo detener la recuperación de Dominicana en la segunda mitad del juego.

Luego del auspicioso debut ante el anfitrión (victoria 94-70), Argentina enfrentó a República Dominicana en su segundo partido por el Grupo C de la AmeriCup Nicaragua 2025. El conjunto dirigido por Pablo Prigioni se midió con República Dominicana en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua. Roberto Vázquez, Matthew Myers y Alan Dos Santos fueron los árbitros.

Argentina comenzó bien el encuentro, tomando ventaja de seis puntos durante los primeros 10 minutos (19-13), sin embargo, el seleccionado centroamericano acortó distancias en el segundo tramo y se retiró perdiendo por apenas tres puntos: parcial de 20-17 para el resultado 36-33 favorable a Argentina al cabo de los primeros 20 minutos de juego.

En la segunda mitad del juego el seleccionado Albiceleste volvió a agrandar las distancias con un parcial de 19-18 (55-51), pero Dominicana reaccionó y consiguió dar vuelta el juego durante el último cuarto, llegando a tomar cuatro puntos de distancia (74-70 a 2 minutos del final). Argentina respondió en el cierre y con un parcial de 5-1 forzó el suplementario: empate 75-75.

En los últimos diez minutos volvió a adelantarse Dominicana y pese a que Argentina se mantuvo en juego, acabó perdiendo por un punto: fue 84-83 para el equipo de Néstor García.

Tras el final del encuentro se produjo una trifulca en el centro del campo de juego protagonizada por jugadores de los dos equipos que, afortunadamente, no pasó a mayores. De todas maneras podrían caer sanciones a partir de las decisiones de los árbitros.

Con el triunfo, Dominicana lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos, seguido de Argentina con tres unidades. Últimos aparecen Colombia y Nicaragua, que tienen una unidad, pero deben jugar entre sí.

Este lunes volverá a jugar el seleccionado argentino, que tendrá que medirse con Colombia a partir de las 18.40. De ganar, podrá avanzar a la siguiente instancia.

Ex Echagüe

En República Dominicana sumó minutos el ex Echagüe Gelvis Solano, de paso en el equipo de Paraná durante el 2016, cuando el Negro jugó en la Liga Nacional.

-SÍNTESIS-

Argentina 83-84 República Dominicana.



Parciales: 19-13 // 36-33 (17-20) // 55-51 (19-18) // 75-75 (20-24) // 83-84 (8-9).



Formaciones:

ARGENTINA (83)

*Francisco Caffaro: 16pts, 5rbs, 1as, 2per.

*Nicolás Brussino: 11pts, 7rbs, 4as, 1per, 4rec, 1ta.

*Gonzalo Corbalán: 20pts, 5rbs, 7as, 1per, 1rec.

*José Vildoza: 16pts, 10as, 2per.

*Juan Fernández: 5pts, 5rbs, 1rec.

Juan Marcos: 1pt, 2rbs, 1as, 1per, 1rec.

Gonzalo Bressán: 4pts, 1rb, 1as.

Juan Bocca: ---.

Juan Vaulet: 5pts, 7rbs, 1ta.

Santiago Trouet: 2pts, 3rbs, 1per.

Alex Negrete: 3pts, 1per.

DT: Pablo Prigioni.



DOMINICANA (84)

*Ángel Núñez: 14pts, 4rbs, 2as, 1per.

*Víctor Liz: 6pts, 2rbs, 1as, 2per, 1ta.

*David Jones: 20pts, 9rbs, 5as, 1per, 1rec.

*Andrés Feliz: 14pts, 7rbs, 11as, 1rec.

*Ángel Delgado: 8pts, 6rbs, 1as, 1per, 2ta.

Juan Suero: 2pts, 1rb, 1per.

Jean Montero: 8pts, 2rbs, 4as, 1per, 1rec, 1ta.

Gelvis Solano: 1per.

Eloy Vargas: 3rbs, 1ta.

Joel Soriano: 8pts, 5rbs, 1per, 6ta.

Jassel Pérez: 4pts, 3rbs, 1as, 1per.

Juan Guerrero: 1rb, 1per, 1rec.

DT: Néstor García.



*Inicialistas.



Árbitros: Roberto Vázquez - Matthew Myers - Alan Dos Santos.



Estadio: Polideportivo Alexis Argüello (Managua, Nicaragua).