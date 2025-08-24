Agustín Canapino ganó una accidentada carrera en Buenos Aires

Canapino ganó la última final de la fase regular y comienza como líder en la Copa de Oro.

Este domingo culminó la acción correspondiente a la 10ª fecha del Turismo Carretera. En el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires fue turno de la disputa de series y final.

En la primera serie ganó Agustín Canapino, pero fue la más lenta. El de Chevrolet necesitó de nueve minutos, 43 segundos y 40 milésimas para ganar la carrera en la que lo siguieron Marcelo Agrelo y Nicolás Bonelli. Agustín Martínez terminó cuarto.

En la segunda serie el ganador fue Elio Craparo, que tardó siete minutos, 31 segundos y 10 milésimas en imponerse luego de cinco giros. Detrás llegaron Christian Ledesma y Germán Todino.

El ganador de la serie más rápida fue Mariano Werner, que se impuso en la tercera luego de siete minutos, 30 segundos y 360 milésimas. Ganó por delante de Juan Trucco y Valentín Aguirre y se aseguró partir desde el primer lugar en la final.

Poco le duró esa ventaja al paranaense, que se vio superado rápidamente por el ritmo de Craparo, que le arrebató el liderazgo en la primera vuelta. Poco después también lo superó Agustín Canapino, dejando al paranaense en el tercer lugar y con peor ritmo que Christian Ledesma.

Adelante, Craparo y Canapino protagonizaron un espectacular mano a mano; atrás, Nicolás Bonelli abandonó cuando estaba octavo y acabó fuera de competencia (clasificó 42°, a 12 vueltas).

Luego de un abandono a muy poco del final, las diferencias se redujeron con el auto de seguridad en pista y Canapino tuvo la chance ante Craparo. El Titán de Arrecifes aprovechó y le arrebató el liderazgo a Craparo, que encima chocó a poco del final y quedó fuera de la competencia.

Esto benefició a Werner, que hace tiempo había perdido con Ledesma y que ya había sido superado por Marcelo Agrelo y Juan Trucco. De esta manera consiguió el quinto lugar.

El ganador fue Canapino, luego de 40 minutos, 34 segundos y 575 milésimas de competencia. Lo siguieron Ledesma y Agrelo, que completaron el podio. Werner terminó quinto y Agustín Martínez, en su regreso, acabó en el 12° lugar.

La fase regular terminó con victoria de Agrelo, que lideró la tabla con 272,5 puntos, aunque sin victorias. Lo siguieron Canapino (dos triunfos) con 258,5 y Trucco (sin triunfos) con 251,5. El único entrerriano dentro de la Copa de Oro es Werner, que terminó 11° con 178 unidades y una victoria en su haber. Agustín Martínez terminó 19° y Nicolás Bonelli finalizó 22° en la tabla de posiciones, con 157 y 153 puntos, respectivamente.

En la Copa de Oro comenzará liderando Canapino con 16 puntos, seguido de Agrelo con 15. Más atrás estarán Lambiris, Fritzler y Werner con ocho unidades cada uno.

La próxima final de la temporada será en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, el fin de semana del 14 de septiembre.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 10 (en Buenos Aires)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 40’34”575/1000.

2°) Christian Ledesma (Chevrolet): a 1”657/1000.

3°) Marcelo Agrelo (Toyota): a 4”751/1000.

4°) Juan Trucco (Dodge): a 5”774/1000.

5°) Mariano Werner (Ford): a 6”136/1000.

---

12°) Agustín Martínez (Ford): a 9”981/1000.

42°) Nicolás Bonelli (Ford): a 12 vueltas.