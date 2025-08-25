Taller de performance "Poéticas del cuerpo" abre convocatoria gratuita para septiembre

Una nueva iniciativa abre la inscripción al taller de performance Poéticas del cuerpo, un espacio de formación gratuita con cupo limitado que tendrá lugar los viernes 5, 12, 19 y 26 de septiembre, de 17:00 19:00. La iniciativa convoca a quienes deseen descubrir la acción como forma de pensamiento y plantea un cruce deliberado entre el performance art y las herramientas de la dirección escénica, con la intención de habilitar procesos de creación donde el cuerpo, el gesto y el acontecimiento funcionen como materiales motores de obra. Según informaron los organizadores, la selección de participantes se comunicará a fines de agosto, por lo que recomiendan enviar postulaciones con antelación para asegurar la consideración dentro de los plazos previstos.

El dispositivo pedagógico del taller está orientado tanto a la práctica como a la elaboración crítica. A lo largo de los cuatro encuentros se trabajará con referencias teóricas y artísticas que permitan contextualizar históricamente la performance y reconocer sus derivas en el campo del arte contemporáneo, con la dimensión ritual, poética y política que atraviesa esta forma. La propuesta promueve una cada participante podrá testear modos de estructurar acciones, construir partituras corporales y ensayar relaciones con el espacio, los objetos y el público.

La convocatoria está dirigida a artistas visuales, performers, actrices, estudiantes de arte y a toda persona interesada.

La conducción del taller estará a cargo de Bolcatto Valentina y Constanza Carbone, docentes con trayectoria en el cruce entre artes visuales y escena contemporánea.

La organización está a cargo de Práctica Expandida, La Hendija Arte Contemporáneo y la Escuela de Artes Visuales FHAYCS. La articulación entre estas entidades tiene como objetivo reunir recursos, espacios y saberes para ofrecer una instancia formativa accesible y de calidad, abriendo además un diálogo con la comunidad artística local.

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbgmRR_ClbRWpC6bxq0DERU9lUc-c…