Copa Libertadores: Estudiantes tendrá una parada brava en Río

Estudiantes tendrá una misión complicada en su visita a Flamengo, en Río de Janeiro.

Estudiantes visitará a Flamengo, en Río de Janeiro, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El cotejo se disputará desde las 21.30, en el mítico estadio Maracaná y será controlado por el colombiano Andrés Rojas.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega lastimado tras dos derrotas seguidas y buscará el batacazo, en una ciudad en la que nunca ganó, para poder cambiar el semblante. Por otro lado, el Mengão atraviesa un invicto de nueve duelos y es líder en solitario del Brasileirão.

El Fla transita su mejor momento en toda la temporada, arrastrando un invicto de nueve partidos y siendo líder en solitario de la Liga brasileña tras 22 fechas disputadas, en las que anotó 47 goles y recibió sólo 10. Este registro le sirvió para olvidar el irregular momento que vivió en la fase de grupos de la Copa, en la que estuvo cerca de quedar eliminado.

Ahora recibirá al Pincha en un duelo al que su entrenador, Filipe Luis, se refirió como: “El más importante del año”. Es de recordar que en octavos de final eliminaron a Inter de Porto Alegre.

El cuadro de La Plata llegará a Río de Janeiro, una ciudad en la que nunca pudo ganar un partido oficial, en busca de un resultado que le permita poder afrontar la vuelta en su casa de la mejor manera.

Sin embargo, su presente es irregular y viene de dos caídas consecutivas ante Central Córdoba y River que lo bajaron hasta la séptima plaza de la Zona A del Torneo Clausura. En el medio, atraviesa una polémica a causa de un cambio de escudo que fue cuestionado por un gran sector de su hinchada. En la fase anterior eliminó a Cerro Porteño con global de 1 a 0.

FORMACIONES

FLAMENGO

Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro o Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

ESTUDIANTES

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia). VAR: Nicolás Gallo (Colombia). Cancha: Estadio Maracaná. Hora: 21.30 (Fox Sports).