Sarmiento le puso un freno a Barracas como visitante

Carlos Villalba señaló el gol de la victoria para Sarmiento.
Este sábado, la novena fecha de la Zona A en la Liga Profesional enfrentó a Barracas Central con Sarmiento de Junín. El duelo se llevó a cabo en el estadio Claudio Tapia y contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.
Nota en desarrollo.
Con la victoria, el Verde llegó a los 12 puntos y se metió en el sexto puesto de la Zona B; mientras que el Guapo quedó con 15, a la espera de lo que pase con los demás para saber si perderá la cima de la Zona A.
En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Talleres el sábado 27, desde las 21.15; mientras que el equipo de Rubén Insúa será anfitrión de Talleres, el lunes 29, desde las 15.30.
-SÍNTESIS-
Barracas Central 0-1 Sarmiento.
Gol:
22’PT: Carlos Villalba.
Formaciones:
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Gonzalo Morales, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera.
DT: Rubén Insúa.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González; Iván Morales.
DT: Facundo Sava.
Cambios:
ET: ingresó Leandro Suhr por Julián Contrera (SAR).
17’ST: ingresó Siro Rosané por Dardo Miloc (BAR).
17’ST: ingresó Facundo Mater por Rafael Barrios (BAR).
17’ST: ingresó Jhonatan Candia por Iván Tapia (BAR).
23’ST: ingresó Manuel García por Jonatan Gómez (SAR).
24’ST: ingresó Yair Arismendi por Gastón González (SAR).
24’ST: ingresó Renzo Orihuela por Carlos Villalba (SAR).
31’ST: ingresó Nahuel Barrios por Tomás Porra (BAR).
34’ST: ingresó Federico Paradela por Elián Giménez (SAR).
40’ST: ingresó Nicolás Blandi por Fernando Tobio (BAR).
Amonestados:
13’PT: Jonatan Gómez (SAR).
21’PT: Gonzalo Morales (BAR).
36’PT: Julián Contrera (SAR).
36’PT: Fernando Tobio (BAR).
37’PT: Iván Tapia (BAR).
21’ST: Facundo Roncaglia (SAR).
39’ST: Facundo Mater (BAR).
42’ST: Siro Rosané (BAR).
Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Diego Ceballos.
Estadio: Claudio Tapia.