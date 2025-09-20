Sarmiento le puso un freno a Barracas como visitante

Este sábado, la novena fecha de la Zona A en la Liga Profesional enfrentó a Barracas Central con Sarmiento de Junín. El duelo se llevó a cabo en el estadio Claudio Tapia y contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, el Verde llegó a los 12 puntos y se metió en el sexto puesto de la Zona B; mientras que el Guapo quedó con 15, a la espera de lo que pase con los demás para saber si perderá la cima de la Zona A.

En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Talleres el sábado 27, desde las 21.15; mientras que el equipo de Rubén Insúa será anfitrión de Talleres, el lunes 29, desde las 15.30.

-SÍNTESIS-

Barracas Central 0-1 Sarmiento.



Gol:

22’PT: Carlos Villalba.



Formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Gonzalo Morales, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González; Iván Morales.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

ET: ingresó Leandro Suhr por Julián Contrera (SAR).

17’ST: ingresó Siro Rosané por Dardo Miloc (BAR).

17’ST: ingresó Facundo Mater por Rafael Barrios (BAR).

17’ST: ingresó Jhonatan Candia por Iván Tapia (BAR).

23’ST: ingresó Manuel García por Jonatan Gómez (SAR).

24’ST: ingresó Yair Arismendi por Gastón González (SAR).

24’ST: ingresó Renzo Orihuela por Carlos Villalba (SAR).

31’ST: ingresó Nahuel Barrios por Tomás Porra (BAR).

34’ST: ingresó Federico Paradela por Elián Giménez (SAR).

40’ST: ingresó Nicolás Blandi por Fernando Tobio (BAR).



Amonestados:

13’PT: Jonatan Gómez (SAR).

21’PT: Gonzalo Morales (BAR).

36’PT: Julián Contrera (SAR).

36’PT: Fernando Tobio (BAR).

37’PT: Iván Tapia (BAR).

21’ST: Facundo Roncaglia (SAR).

39’ST: Facundo Mater (BAR).

42’ST: Siro Rosané (BAR).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Claudio Tapia.