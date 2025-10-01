Melanie Delsart y el objetivo de Rocamora: “Ojalá podamos conformar un gran equipo”

La alera Melanie Delsart Izaguirre, una de las jugadoras Mayores que tendrá el equipo de Sabrina Scévola, habló de su regreso al club, de lo que fue el reciente título de la Liga Provincial y sus expectativas para este nuevo desafío. En este 2025 la jugadora de 22 años volvió a vestir los colores del Rojo y fue con un título como premio. “Fue diferente al resto de los regresos. Tenía muchas ganas, y la verdad es que me encontré con un grupo hermoso que me dio lugar para poder volver”.

A lo que agregó: “El título tal vez no era el objetivo principal, pero, a medida que empezamos a disputar los partidos, se volvió una posibilidad real y, la verdad, fue la frutilla del postre”.

Tomás de Rocamora ganó de manera invicta la Liga Provincial de FBER venciendo en las finales a Regatas Uruguay en dos juegos. “Me encontré con compañeras con quienes ya había compartido equipo, pero también con chicas con las que no había tenido la oportunidad de jugar, y que realmente lo hacen a un gran nivel”.

A lo que anexó: “En lo personal, me demostré que, con entrenamiento, podía estar al nivel del resto, y después, claro, poder aportarle al equipo las herramientas que tengo dentro del juego”.

Tras el logro se dio la convocatoria para sumarse al equipo que jugará la Liga Femenina desde el próximo sábado. “Ya había tenido la oportunidad de jugar la Liga, pero problemas personales hicieron que dejara aquella temporada. Ahora, con otra madurez, quería ponerme bien físicamente, demostrarme a mí misma que podía estar al nivel que deseo, y luego pensar en la Liga Femenina si Rocamora me incluía en ese proyecto. Finalmente, me hicieron la invitación y ahí fue cuando decidí participar nuevamente”.

En referencia a la competición, la basquetbolista expresó: “Es una Liga donde los equipos buscan ser vidriera para otras ligas y para la selección argentina. La exigencia del torneo, sumado al estilo de juego de Rocamora, duplica el nivel de competencia, concentración y estado físico. En eso estamos trabajando”.

Y siguió: “Y cuando una juega con personas que comparten el club, hay un plus. Y las que no son del club también las conocemos porque vienen de muy cerca. Es un grupo hermoso, y ojalá podamos conformar un gran equipo, que juntas podamos aprender de cada encuentro, más allá del resultado”.

Finalmente se refirió a cuáles son sus expectativas de cara a este nuevo desafío que el venidero sábado tendrá su primer episodio. “Dar lo mejor para que el equipo cumpla los objetivos que se proponga. Son muchos equipos, y Rocamora tiene antecedentes de ser protagonista, así que buscaremos que esta vez no sea la excepción. Quisiera que podamos disfrutar cada fecha y jugar con el estilo que ya es marca registrada de Rocamora”.