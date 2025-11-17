La Fiesta de Disfraces fijó nueva fecha para el 22 de noviembre

La Fiesta de Disfraces en San Nicolás se realizará este sábado.

La organización de la Fiesta de Disfraces anunció la reprogramación de su edición 2025, tras la suspensión obligada por el fuerte temporal que afectó el Autódromo de San Nicolás. Según comunicaron, se trató de “una decisión difícil, pero absolutamente necesaria”, en función de garantizar la seguridad del público, de los artistas y del personal.

Desde la producción aclararon que el evento nunca abrió sus puertas: al momento de la tormenta solo permanecía en el predio el staff abocado a las tareas de montaje, sin la presencia de asistentes.

El trabajo ahora está centrado en recuperar y acondicionar el predio, para asegurar que la celebración esté a la altura de lo esperado en el año en que la FDD cumple 25 años.

La nueva fecha quedó establecida para el sábado 22 de noviembre a las 22, en el mismo predio del Autódromo San Nicolás. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso a través del enlace disponible en la biografía de las redes oficiales. En cuanto al sistema cashless, el saldo cargado online podrá usarse en la nueva fecha o gestionarse su devolución mediante www.fdd.com.ar.

La organización cerró el comunicado con un mensaje de expectativa: “Nos reencontramos el sábado 22 de noviembre para celebrar los 25 años de la FDD”.