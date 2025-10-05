Huracán ganó y se metió en puestos de clasificación

Este sábado por la tarde, el estadio Tomás Adolfo Ducó recibió el duelo entre Huracán y Banfield por la undécima fecha de la Liga Profesional. El partido por la Zona A (único del grupo en el día) se jugó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Álvaro Carranza.

La primera chance clara del juego fue para el visitante, luego de una recuperación en la salida del equipo anfitrión por la izquierda que derivó en un rápido pase filtrado de Tomás Adoryán para Rodrigo Auzmendi. El atacante quedó mano a mano con Hernán Galíndez, que contuvo el disparo y evitó el gol.

En su siguiente llegada, Banfield estuvo a punto de marcar la ventaja. Fue a partir de un buen enganche de Ignacio Abraham por el costado izquierdo tras el que sacó un potente derechazo. El disparo parecía tener destino de gol, pero dio en el travesaño y luego picó en el área chica antes de irse despejado.

El equipo de Pedro Troglio protagonizaba un monólogo y estuvo muy cerca del primero poco después. Esta vez fue con un pase de Gonzalo Ríos para el pique de Auzmendi por derecha. Tras ingresar al área, el atacante intentó con una definición cruzada que se fue desviada del arco de Galíndez.

Huracán, por su parte, sí hizo valer su llegada. Fue a los 46 minutos que llegó la primera ocasión clara del Globo con un pase de Matko Miljevic hacia el área para el pique de Tomás Guidara, que desbordó y envió un buen centro para Luciano Giménez. El envío superó a Sanguinetti y encontró al atacante, que cabeceó al gol. Así se fueron al descanso.

En el complemento, Banfield se quedó con un futbolista menos por la fuerte falta de Gabriel Vega sobre Juan Bisanz. El pisotón del jugador formado en Boca le valió la expulsión del campo de juego, obligando al Taladro a tener que remontar el juego en desventaja numérica.

Las chances estuvieron. Una fue luego de un centro desde el costado izquierdo que llegó a la cabeza de Bruno Sepúlveda. El ex Barracas Central llegó a desviar el balón, pero no le dio destino de red: se fue desviado.

Luego estuvo el tiro libre ejecutado desde el lado izquierdo para una nueva llegada de Sepúlveda. El atacante volvió a ganar de arriba, pero su desvío fue insuficiente, porque el balón dio en el poste izquierdo y se perdió por línea de fondo: ganó Huracán.

Con el triunfo, el Globo suma 16 puntos y se ubica sexto en la tabla; mientras que el Taladro quedó décimo con 14 unidades. En la próxima fecha, el equipo de Frank Kudelka visitará a Aldosivi, el domingo 12 desde las 14.30; mientras que a los de Troglio les tocará recibir a Racing, el sábado 11, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Huracán 1-0 Banfield.



Gol:

46’PT: Luciano Giménez.



Expulsado:

26'ST: Gabriel Vega (BAN).



Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez.

DT: Frank Kudelka.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryán, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

ET: ingresó Facundo Waller por Rodrigo Cabral (HUR).

19’ST: ingresó Agustín Urzi por Leonardo Gil (HUR).

19’ST: ingresó Frank Castañeda por Tomás Adoryán (BAN).

25’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Mauro Méndez (BAN).

25’ST: ingresó Gabriel Vega por Santiago Esquivel (BAN).

37’ST: ingresó Lautaro Ríos por Gonzalo Ríos (BAN).

37’ST: ingresó Juan Alfaro por Santiago López (BAN).

40’ST: ingresó Lucas Carrizo por Matko Miljevic (HUR).

40’ST: ingresó Thaiel Peralta por Juan Bisanz (HUR).

43’ST: ingresó Matías Tissera por Luciano Giménez (HUR).



Amonestados:

3’PT: Sergio Vittor (BAN).

29’ST: Santiago López (BAN).

44’ST: Fabio Pereyra (HUR).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Álvaro Carranza.



Estadio: Tomás Ducó.

Video: Liga Profesional.