Walter Bou fue figura en el triunfo de Lanús ante San Lorenzo

En su estadio, Lanús recibió a San Lorenzo por la undécima fecha de la Liga Profesional, en su Zona B. El último encuentro del sábado se disputó en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

La primera ocasión fue del visitante, con un desborde de Matías Reali por la izquierda para el centro bajo que llegó a la posición de Alexis Cuello. Aunque sacó un potente remate, el atacante se encontró con una violenta devolución del poste derecho del arco defendido por Nahuel Losada, que no tenía nada por hacer.

La respuesta de Lanús fue con un pase filtrado por el costado derecho para Walter Bou. El concordiense metió un centro bajo que Ramiro Carrera amagó a interceptar, pero dejó pasar para la llegada en soledad de Sasha Marcich. El lateral por izquierda definió cruzado al poste izquierdo de Orlando Gill y estampó el 1-0 a los 29.

Una mala salida del Granate le dio una buena chance al Ciclón. Primero quien interceptó el pase y sacó el remate fue Reali, pero su disparo dio en un rival y quedó en poder de Gastón Hernández, que sacó otro disparo de larga distancia. En este caso, el balón se perdió por el costado izquierdo de la valla defendida por Losada.

Ya en la segunda mitad, Lanús anotó el segundo luego de un centro desde la izquierda y un cabezazo de José Canale que dejó el balón en la posición de Bou. Con una extraña pirueta, el concordiense impulsó el balón contra el costado derecho del arco de Gill y marcó el 2-0 parcial.

El tercero pudo llegar en los pies de Eduardo Salvio luego de una habilitación desde la izquierda, pero el atacante ex Boca falló en el mano a mano frente al arquero paraguayo luego de sacarse a su marcador de encima. Era un golazo del Granate.

Ante la imposibilidad de Lanús de liquidar el juego, un buen desborde por izquierda de Cuello seguido de un centro permitió el control y remate del colombiano Diego Herazo, que venció a Losada y dejó el tanteador 2-1 a los 33 minutos. Había esperanzas para el equipo de Damián Ayude.

La última pudo ser la del empate. Un nuevo desborde de Cuello llegó a la posición de Ezequiel Herrera, que remató con potencia directamente al travesaño. Se quedó con las ganas el Ciclón.

Con el triunfo, Lanús llegó a 20 puntos y está tercero de la Zona B; mientras que el Ciclón quedó quinto con 16 unidades. En la próxima fecha, San Lorenzo deberá recibir a San Martín de San Juan el viernes 10, desde las 14.30; mientras que al Granate le tocará visitar a Independiente, el domingo 12, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Lanús 2-1 San Lorenzo.



Goles:

29’PT: Sasha Marcich (LAN).

8’ST: Walter Bou (LAN).

33’ST: Diego Herazo (SLO).



Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

14’ST: ingresó Diego Herazo por Matías Reali (SLO).

14’ST: ingresó Ezequiel Herrera por Fabricio López (SLO).

25’ST: ingresó Nicolás Morgantini por Agustín Medina (LAN).

25’ST: ingresó Rodrigo Castillo por Walter Bou (LAN).

29’ST: ingresó Dylan Aquino por Ramiro Herrera (LAN).

29’ST: ingresó Emanuel Cecchini por Nicolás Tripichio (SLO).

29’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Facundo Gulli (SLO).

41’ST: ingresó Andrés Vombergar por Ezequiel Cerutti (SLO).

43’ST: ingresó Ezequiel Muñoz por Eduardo Salvio (LAN).

43’ST: ingresó Facundo Sánchez por Gonzalo Pérez (LAN).



Amonestados:

45’PT: Agustín Medina (LAN).

7’ST: Fabricio López (SLO).

23’ST: Jhohan Romaña (SLO).

42’ST: Dylan Aquino (LAN).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Video: Liga Profesional.