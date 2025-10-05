Argentina ganó ante Italia y cerró con puntaje perfecto

En el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, Chile, la selección argentina sub20 disputó su último juego por el Grupo D del Mundial de la categoría. Fue ante Italia, en un encuentro que contó con el arbitraje de Keylor Herrera.

La primera ocasión de peligro fue en favor de la Argentina, que llegó de manera imprevista. Santino Andino envió un pase en profundidad por la izquierda para Julio Soler, que en su afán por enviar un centro reventó el travesaño de la valla italiana.

Pero también hubo que sufrir. Italia había llegado a la ventaja a los 38 minutos con una definición de Lorenzo Riccio, pero antes de su anotación, Francesco Verde había cometido falta por el costado derecho para lograr hacerse con la posesión de la pelota. Es por eso que el tanto no se convalidó.

Ya en la segunda mitad del partido, ya con algunas variantes en el juego, Argentina buscó el gol con una buena jugada de Andino por la izquierda que derivó en el centro para Maher Carrizo. El jugador de Vélez definió dentro del área chica, pero increíblemente la tiró por encima del travesaño.

Sobre los 29 minutos de la segunda mitad llegó la jugada que quebró el juego. Dylan Gorosito recibió por el costado derecho en posición de ataque y encaró hacia el arco italiano en diagonal. Luego de sacarse a tres jugadores de encima definió contra el poste izquierdo de Alessandro Nunziante y marcó el 1-0.

El tanto fue definitivo. Argentina venció al seleccionado italiano y se quedó con el Grupo D luego de alcanzar los nueve puntos. Los italianos quedaron segundos con cuatro unidades y el tercer puesto fue para Australia, que derrotó a Cuba por 3-1 y espera a lo que ocurra con las resoluciones de los Grupos E y F para saber si seguirá en competencia.

En octavos de final, el rival de Argentina saldrá de los grupos B, E o F. El rival del conjunto argentino será uno de los mejores terceros que salga de una de esas zonas. En el Grupo B ya fue establecido que será Corea del Sur, mientras que los Grupos E y F se definirán este domingo y hay diferentes candidatos.

El partido de octavos de final se jugará en el estadio Julio Martínez Prádanos de la Universidad de Chile, el próximo miércoles 8 de octubre, desde las 16.30.

-SÍNTESIS-

Argentina 1-0 Italia.



Gol:

29’ST: Dylan Gorosito.



Formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Tobías Andrada, Milton Delgado; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.



Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Andrea Natali, Christian Corradi; Javison Idele, Lorenzo Riccio, Alessandro Berretta, Emanuel Benjamín; Mattia Liberali, Ismael Konate y Alvin Okoro.

DT: Carmine Nunziata.



Cambios:

18’ST: ingresó Dylan Gorosito por Santiago Fernández (ARG).

18’ST: ingresó Ian Subiabre por Alejo Sarco (ARG).

23’ST: ingresó Mannini por Lorenzo Riccio (ITA).

23’ST: ingresó Sardo por Francesco Verde (ITA).

26’ST: ingresó Gianluca Prestianni por Álvaro Montoro (ARG).

26’ST: ingresó Mateo Silvetti por Santino Andino (ARG).

38’ST: ingresó Sala por Mattia Liberali (ITA).

38’ST ingresó Romano por Alvin Okoro (ITA).

43’ST: ingresó Cama por Emanuel Benjamín (ITA).



Amonestados:

32’ST: Javison Idele (ITA).

47’ST: Julio Soler (ARG).



Árbitro: Keylor Herrera.



Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso (Chile).