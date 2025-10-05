Tucumán ganó en su casa y cree en la clasificación

La undécima fecha de la Liga Profesional encontró este sábado por la noche a Atlético Tucumán y Platense. Fue en el estadio Monumental José Fierro, en donde el conjunto tucumano hizo de local con el arbitraje de Fernando Espinoza y la presencia en el VAR de Nazareno Arasa.

El Calamarfue el primero en generar una ocasión luego de una buena combinación por izquierda que permitió que Leonel Picco pudiera infiltrarse en el área. Una vez dentro intentó colocar su remate en el costado izquierdo de Matías Mansilla, pero el arquero achicó bien y evitó el tanto.

Atlético Tucumán reaccionó y tuvo una buena ocasión luego de recuperar un balón en posición de ataque. La doble chance comenzó con un potente remate de Kevin López de larga distancia. Entre Federico Losas y el travesaño despejaron el peligro, pero en el rebote llegó un nuevo disparo de López que esta vez se fue pegado al poste izquierdo del arco defendido por Losas. Como el balón dio en la parte trasera de la red por la parte externa hubo quienes gritaron gol, pero no fue.

Sobre el final de la primera mitad, Raúl Lozano se fue expulsado. El lateral que vistió la camiseta de Patronato cometió una fuerte falta sobre Adrián Sánchez que le valió la expulsión directa, dejando a su equipo con un jugador menos.

En el complemento, Tucumán lo liquidó rápido. El primero de los goles llegó a los tres minutos, luego de un centro pinchado al área de Nicolás Laméndola tras el que Ramiro Ruíz Rodríguez metió un cabezazo que se clavó en el ángulo superior derecho del arco Calamar.

Y el segundo no tardó. Fue a los ocho minutos que un contragolpe surgido de un tiro de esquina del visitante terminó en una larga carrera de Ignacio Galván. El atacante fue asistido por Kevin Ortiz y se escapó entre los últimos dos defensores del Calamar para definir a la derecha de Losas y estampar el 2-0.

El partido fue un trámite para el Decano, pero eso no quiere decir que no tuvo que sufrir como con el tiro de larga distancia de Ronaldo Martínez. El paraguayo tomó el balón fuera del área por el costado izquierdo y sacó un remate potente que le salió al medio y forzó la volada de Mansilla para despejar.

La última también fue del visitante. Esta vez contó con un desborde por derecha que acabó en centro para Martínez. Aunque el paraguayo no llegó, el balón quedó en los pies de Mauro Luna, que controló y remató de volea, pero su disparo se fue afuera.

Con la victoria, los dirigidos por Lucas Pusineri llegaron a 15 puntos y ahora están séptimos, dentro de puestos de clasificación de la Zona B. El Calamar, por su parte, quedó 13° con 10 unidades y tendrá que remontar si quiere seguir en competencia.

En la próxima fecha, Platense deberá visitar a Deportivo Riestra el lunes 13, desde las 18.30; mientras que a los norteños les tocará ser visitantes de Instituto, el domingo 12, desde las 16.45.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 2-0 Platense.



Goles:

3’ST: Ramiro Ruiz Rodríguez.

8’ST: Ignacio Galván.



Expulsado:

44’PT: Raúl Lozano (PLA).



Formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Cléver Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Raúl Lozano; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Franco Zapiola, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez.

DT: Cristian González.



Cambios:

ET: ingresó Ignacio Galván por Miguel Brizuela (TUC).

14’ST: ingresó Mauro Luna por Rodrigo Herrera (PLA).

14’ST: ingresó Bautista Barros Schelotto por Franco Zapiola (PLA).

15’ST: ingresó Franco Baldassarra por Guido Mainero (PLA).

22’ST: ingresó Carlos Auzqui por Kevin López (TUC).

25’ST: ingresó Maximiliano Rodríguez por Ignacio Schor (PLA).

33’ST: ingresó Franco Nicola por Nicolás Laméndola (TUC).

34’ST: ingresó Guillermo Acosta por Ramiro Ruiz Rodríguez (TUC).

34’ST: ingresó Franco Minerva por Juan Saborido (PLA).

42’ST: ingresó Lisandro Cabrera por Leandro Díaz (TUC).



Amonestados:

41’PT: Marcelo Ortiz (TUC).

4’ST: Cléver Ferreira (TUC).

7’ST: Ramiro Ruiz Rodríguez (TUC).

9’ST: Nicolás Laméndola (TUC).

12’ST: Kevin Ortiz (TUC).

18’ST: Franco Baldassarra (PLA).

42’ST: Ignacio Galván (TUC).



Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Nazareno Arasa.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.