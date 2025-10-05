Russell ganó en Singapur en una carrera sufrida para Colapinto

En el autódromo Marina Bay Street de Singapur, este domingo se disputó la 18ª final de la temporada de la Fórmula 1. El Gran Premio de Singapur encontraba un interesante duelo en las principales posiciones entre George Russell y Max Verstappen, aunque esa batalla quedó rápidamente saldada.

Atrás, Franco Colapinto se benefició por las sanciones a Williams y partió desde el 16° lugar. El argentino tuvo una muy buena partida con neumáticos blandos y logró tres superaciones que lo ubicaron en el 13° puesto. Sin embargo, el paso de las vueltas lo obligó a ingresar a boxes para cambiar a neumáticos medios y en ese contexto perdió lo que había ganado.

En la carrera no hubo grandes cambios. Aunque Verstappen ingresó a boxes rápido para intentar sorprender a Russell, el de Mercedes resolvió bien la competencia y mantuvo el primer lugar. Por el contrario, el neerlandés debió comenzar a preocuparse por Lando Norris, a quien tuvo muy pegado durante varias vueltas.

Colapinto llegó a recuperar posiciones hasta quedar 12°, pero sin Auto de Seguridad, debió estirar el uso de neumáticos medios, lo que terminó por dejarlo sin agarre en los últimos giros. A cuatro vueltas del final perdió tres posiciones -antes ya había perdido con Yuki Tsunoda- y acabó en el 16° lugar, tal como había empezado.

Adelante no hubo cambios: el ganador fue George Russell, de gran carrera. Lo siguieron Max Verstappen y Lando Norris. Este último junto al líder del campeonato Oscar Piastri le dieron la victoria a McLaren en el campeonato de constructores.

El calendario marca que el campeonato continuará entre el 17 y 19 de octubre en el autódromo de Texas. Esa fecha tendrá carrera sprint el sábado 18, por lo que será clave en la lucha por el campeonato.

Resultados | Fórmula 1 | Fecha 18 (en Singapur)

1°) George Russell (Mercedes).

2°) Max Verstappen (Red Bull): a 5”430/1000.

3°) Lando Norris (McLaren): a 6”66/1000.

4°) Oscar Piastri (McLaren: a 8”146/1000.

5°) Kimi Antonelli (Mercedes): a 33”681/1000.

---

16°) Franco Colapinto (Alpine): a 1 vuelta.