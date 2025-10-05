Victoria de Estudiantes y derrota de Rowing en una nueva fecha del TRL

Este sábado por la tarde se disputó la 16ª fecha del Top 9 y la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. Al mismo tiempo, la Tercera División disputó la 14ª y última fecha del campeonato. Los resultados para los equipos entrerrianos fueron dispares, con mejor suerte para el Club Estudiantes.

Top 9

En la máxima divisional del rugby regional, el ya clasificado a semifinales Estudiantes visitó a Old Resian y lo derrotó por un amplio 63-26 con el que llegó a 56 puntos y se mantiene en el lugar de escolta del Jockey Club de Rosario (64). En la próxima fecha, el Albinegro quedará libre.

Por su lado, el Paraná Rowing Club cayó como local ante Duendes por 36-24 y apenas sumó un punto en la tabla de posiciones con lo que ahora tiene 31 unidades y se ubica en la séptima posición de la tabla. En la próxima fecha deberá visitar a Gimnasia de Rosario, que busca asegurar su lugar en semifinales.

-Resultados | Fecha 16

Old Resian 26-63 Estudiantes.

Rowing 24-36 Duendes.

Jockey (VT) 20-27 Gimnasia (R).

Jockey (R) 48-24 Santa Fe RC.

Libre: CRAI.



-Posiciones:

1°) Jockey: 64 puntos.

2°) Estudiantes: 56.

3°) Duendes: 47.

4°) Gimnasia (R): 43.

5°) Santa Fe RC: 37.

6°) Old Resian: 36.

7°) Rowing: 31.

8°) CRAI: 24.

9°) Jockey (VT): 5.



-Próxima fecha (17ª)

Gimnasia (R) - Rowing.

CRAI - Jockey (R).

Duendes - Old Resian.

Santa Fe RC - Jockey (VT).

Libre: Estudiantes.

Segunda División

En Segunda División esta fecha hubo libertad de acción para Tilcara, que continúa como escolta del torneo con 52 puntos. El líder es Universitario de Rosario con 71 unidades. Ya clasificado a semifinales, el Verde paranaense volverá a jugar en la próxima jornada, cuando le toque recibir al puntero del certamen.

-Resultados | Fecha 16

Universitario (R) 37-28 CRaR.

Los Caranchos 34-29 Alma Juniors.

Universitario (SF) 14-8 Logaritmo.

Gimnasia (P) 15-12 Provincial.

Libre: Tilcara.



-Posiciones:

1°) Universitario (R): 71 puntos.

2°) Tilcara: 52.

3°) Los Caranchos: 46.

4°) Alma Juniors: 45.

5°) Provincial: 29.

6°) CRaR: 25.

7°) Universitario (SF): 24.

8°) Logaritmo: 23.

9°) Gimnasia (P): 21.



-Próxima fecha (17ª)

Tilcara - Universitario (R).

Logaritmo - Los Caranchos.

Provincial - Universitario (SF).

CRaR - Gimnasia.

Libre: Alma Juniors.

Tercera División

En Tercera División finalizó el torneo con derrota para el Club Universitario de Concepción del Uruguay. El CUCU cayó como local ante Brown de San Vicente por 42-22 y se despidió del certamen en el último lugar con 15 unidades. El ganador fue La Salle, con 51 puntos.

-Resultados | Fecha 16

Universitario (CdU) 22-42 Brown (SV).

Querandí RC 22-40 Los Pampas.

Regatas & Belgrano (SN) 26-33 Cha Roga.

Libre: La Salle.



-Posiciones:

1°) La Salle: 51 puntos.

2°) Los Pampas (R): 40.

3°) Cha Roga: 38.

4°) Brown (SV): 30.

5°) Querandí RC: 23.

6°) Regatas & Belgrano (SN): 18.

7°) Universitario (CdU): 15.