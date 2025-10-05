Patronato visita a Palermo con la misión de seguir liderando

Patronato llega como puntero a esta fecha, pero con Peñarol a solo un punto.

Este domingo a partir de las 15.30 se disputarán los siete encuentros correspondientes a la octava fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. El único de los 15 elencos que se verá exceptuado de jugar este fin de semana será Oro Verde, que quedará libre.

El plato fuerte se dará en el estadio Alberto Taleb, en donde Palermo recibirá a Patronato. El Sangre y Luto está noveno, con nueve unidades; mientras que el Patrón llega invicto y puntero con 16 unidades y con la intención de seguir sumando para el liderazgo.

Otro que saldrá con interés en la cima de la tabla de posiciones es Peñarol. Luego de empatar el clásico, el Tricolor intentará recuperar la cima en su visita a San Benito, que no tuvo un buen arranque y está antepenúltimo con apenas seis unidades.

Otro duelo destacado será el que protagonizarán Neuquen y Atlético Paraná. Los finalistas del Torneo Apertura se encuentran actualmente en la mitad de la tabla: el Gato está sexto con 10 unidades y el Pingüino marcha séptimo con nueve puntos. Ambos están lejos de la cima, pero deben ganar para no perder pisada.

Fixture | Torneo Clausura | Fecha 8

-Domingo 5/10 - Desde las 15.30:

Palermo - Patronato.

San Benito - Peñarol.

Sportivo Urquiza - Universitario.

Neuquen - Atlético Paraná.

Belgrano - Don Bosco.

Los Toritos - Instituto.

Argentino Juniors - Camioneros.

Libre: Oro Verde