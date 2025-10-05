Hay alerta por tormentas para la provincia de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este domingo por la mañana el sistema de alerta amarillo por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos.

Se indica que el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

El SMN indica que las condiciones de inestabilidad se mantendrán este domingo con chaparrones y lluvias aisladas, aunque pasado el mediodía no se sostendrá el sistema de alerta. Pero si se prevén ráfagas de viento sur de entre 42 y 59km/h.

Este domingo la capital provincial amaneció con fuertes lluvias y una temperatura de 16°, y se anticipa una máxima de 24°.