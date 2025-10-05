Talleres y Belgrano se miden en una nueva edición del clásico cordobés

Este domingo habrá cinco partidos correspondientes a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La actividad comenzará temprano: a las 14.30 Godoy Cruz recibirá a Independiente en el primer duelo de la jornada. Lo destacado ocurrirá a las 16.45, cuando Talleres reciba a Belgrano.

14.30: Godoy Cruz - Independiente (Zona B)

El primer partido será en el estadio Feliciano Gambarte, donde Godoy Cruz recibirá a Independiente a partir de las 14.30 y en el marco de la Zona B del campeonato. El árbitro del juego será Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión del juego irá por ESPN premium.

Ambos equipos están en la parte baja de la tabla de su grupo. El Tomba viene de perder 2-0 ante San Lorenzo y se ubica en la penúltima posición con ocho puntos; mientras que el Rojo está último y sin victorias con cinco unidades y viene de igualar el clásico ante Racing como visitante por 0-0.

Este encuentro no contará con futbolistas entrerrianos desde el arranque.

-Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Mateo Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi, Bastián Yáñez; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzanti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto.

DT: Gustavo Quinteros.

16.30: Estudiantes - Barracas Central (Zona A)

En el estadio Jorge Luis Hirschi se dará el partido más interesante de la jornada. Estudiantes de La Plata recibirá a Barracas Central en un duelo directo por la cima de la Zona A. El partido tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión será de TNT Sports.

El Pincha viene de empatar con Newell’s como visitante por 1-1 con lo que suma 16 puntos y está quinto en la tabla; mientras que el Guapo empató con Belgrano por 1-1 en un polémico encuentro que lo dejó segundo, también con 16 unidades.

De no haber cambios en lo previsto, no habrá presencias entrerrianas desde el arranque. Sí estará el ex Patronato Dardo Miloc con la camiseta del Guapo.

-Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Cristian Medina, Tiago Palacios, Fabricio Pérez; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Barracas Central: Marcos Ledesma; Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Iván Tapia, Dardo Miloc; Facundo Mater, Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Gonzalo Morales.

DT: Rubén Insúa.

16.45: Talleres - Belgrano (interzonal)

Este domingo será día de clásico cordobés. En el estadio Mario Kempes, Talleres recibirá a Belgrano a partir de las 16.45 en el marco del duelo interzonal de la fecha. El árbitro del encuentro será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión del partido será de ESPN premium.

El Matador viene de cortar la racha con una victoria por 1-0 ante Sarmiento de Junín con la que llegó a diez puntos y está 12° en la Zona B. El Pirata, por su lado, viene de empatar con Barracas por 1-1 y está 11° con 13 unidades.

En el visitante se dará la única presencia entrerriana del encuentro: Leonardo Morales será titular. Se espera también la presencia del ex Patronato Gabriel Compagnucci.

-Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Juan Portilla, Ulises Ortegoza; Rick, Rubén Botta y Valentín Depietri; Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez.



Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Lisandro López; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Sporle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.

19: Boca Juniors - Newell’s (Zona A)

Por la Zona A del campeonato, Boca Juniors recibirá a Newell’s en el estadio Alberto J. Armando. El duelo comenzará a las 19 y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino, a quien Pablo Dóvalo acompañará en el VAR. La transmisión de este encuentro será de TNT Sports.

El Xeneize viene de perder ante Defensa y Justicia por 2-1, con lo que está en el noveno lugar con 14 unidades; mientras que la Lepra empató en su último partido con Estudiantes por 1-1 y de esa manera quedó en el penúltimo puesto de la tabla con apenas 10 unidades.

En ninguno de los dos elencos habrá presencia entrerriana desde el arranque del juego.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda (Miguel Russo).



Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera; Carlos González y Darío Benedetto.

DT: Cristian Fabbiani.

21.15: Rosario Central - River (Zona B)

En otro duelo interesante para esta jornada, Rosario Central recibirá a River Plate en el estadio Gigante de Arroyito. El duelo comenzará a las 21.15 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Canalla viene de derrotar a Gimnasia por 3-0 como visitante, resultado con el que llegó a 15 puntos y está sexto en la tabla (debe el segundo tiempo ante Sarmiento de Junín); mientras que el Millonario sufrió una sorprendente derrota ante Deportivo Riestra por 2-1 y está cuarto con 18 unidades.

Dentro de las formaciones estimativas no aparecen nombres entrerrianos.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun, Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Quintero, Ignacio Fernández; y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.

Fuentes: Diario Uno, 0221, La Voz, La Capital y DeporTV.