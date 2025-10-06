Detonaron un proyectil de artillería hallado en un campo de Santa Elena

Un proyectil de artillería de 75 milímetros fue hallado este lunes por la mañana en un campo de la zona rural de Santa Elena y detonado de manera controlada por personal especializado en explosivos de la Policía de Entre Ríos.

El hallazgo ocurrió en el establecimiento “Laguna Blanca”, ubicado en el kilómetro 3 de la avenida Circunvalación, donde un hombre de 36 años encontró el artefacto en un pajonal, cerca de una laguna. El proyectil, que presentaba un avanzado estado de corrosión y una espoleta visible, no había sido manipulado.

Tras el aviso a las autoridades, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el resguardo del lugar y la actuación de la División Bomberos Zapadores – Sección Explosivos de Paraná.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz de Policía, cerca de las 18, los efectivos realizaron la detonación controlada del proyectil, la cual se desarrolló sin incidentes ni daños materiales.